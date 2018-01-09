  • BIST 116.384
  • Altın 158,715
  • Dolar 3,7554
  • Euro 4,4832
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
09.01.2018 11:40

Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi

»
Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi
Hakkari ve İlçelerinde, jandarma ekiplerinin kırsal alanda yaptığı operasyonlarda PKK cephaneliği ele geçirildi.

HAKKARİ, (DHA)- Hakkari ve İlçelerinde, jandarma ekiplerinin kırsal alanda yaptığı  operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda otomatik silah, mühimmat, roketatar, el bombaları, patlayıcı madde, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, kaçak sigara ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Hakkari merkez ve ilçelere bağlı kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 8 Ocak 2018 tarihinde Hakkari'nin merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinin kırsal alan ve meskûn mahallerinde icra edilen operasyonlar yapıldığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Operasyonlar neticesinde; 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet LMGK piyade tüfeği, 300 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı,1 el dürbünü,3 büyük tüp, 5 küçük tüp,1 işaret fişeği tabancası,10 işaret fişeği tabancası mühimmatı, 1 adet 120 milimetre top mühimmatı, 24 roketatar mühimmatı, 20 roketatar sevk fişeği, 1125 bixi mühimmatı, 23 el bombası, 31 el bombası fünyesi, 2.8 kilogram C4 plastik patlayıcı, 1.2 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı,18 kilogram TNT patlayıcı, 600 metre kablo ile hazırlanmış EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 konserve kutu ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 telsiz düzenekli elektronik devre, 100 metre beyaz antikrom kablo, 10 metre kırmızı renkli infilaklı fitil, 7 metre kırmızı renkli saniyeli fitil, 90 mavzer mermisi, 5 bin 420 kaçak sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Artış sürüyor...09 Ocak 2018 Salı 09:54
  • 44 yılın en kurak kışı, barajlar hızla boşalıyor09 Ocak 2018 Salı 09:53
  • Arkadaş dikkati dayı tacizini ortaya çıkardı09 Ocak 2018 Salı 09:51
  • İşte evlenme, boşanma, doğum ve ölüm oranları09 Ocak 2018 Salı 09:26
  • Abdulkadir Selvi'den 17-25 Aralık'la ilgili bomba iddia!09 Ocak 2018 Salı 09:24
  • Böyle torpil görülmedi!09 Ocak 2018 Salı 09:19
  • Otobüsle seyahatte yeni dönem09 Ocak 2018 Salı 09:15
  • AYM’den Gezi eylemcisi için ‘ters kelepçe işkencesi’ kararı!09 Ocak 2018 Salı 09:07
  • "Söz hakkı çevirmenin değil, sansürcü zihniyetin ne yazık ki!"09 Ocak 2018 Salı 09:07
  • Erdoğan'a bomba yanıtı sosyal medyayı sallayan rektörden açıklama09 Ocak 2018 Salı 08:58
    • FOTO GALERİ
    • Ölmeden önce insanların en çok yakındığı 5 pişmanlık
    • Evcil dostlarının ölümünü ölümsüzleştiren insanlar
    • İBB Meclisi’nde Hazinedar protestosu
    VİDEO GALERİ
    • Ahmet Kaya şarkısını söyleyen Seda Sayan sosyal medyayı salladı!
    • Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
    • İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti