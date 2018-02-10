Hakimden İngilizce skandalı!

Erdoğan ve hükümetin Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği'nin başındaki Türk ve Türkiye ifadesiyle uğraştığı sırada Kocaeli'den skandal bir ünvan yazımı haberi geldi.

Yarkadaş: "Türkiye Barolar Birliği'nde yer alan Türk ibaresinden rahatsız olan AKP, karar tutanağına İngilizce başlık açan hakime sessiz kalıyor."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kocaeli'ndeki bir mahkemede açılan karar tutanağını açıkladı ve "Bu, yargıdaki niyetin belgesidir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği'nde yer alan Türk ibaresinin kaldırılmak istenmesine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş "FETÖ gitti ama ruhu kaldı. FETÖ ve terör örgütü lideri Öcalan'ın en büyük hayali anayasal kurumlardaki Türk ibaresinin kaldırılmasıydı" diye konuştu.

"EKSİĞİ TAMAMLAMAK İSTİYORLAR"

Terör örgütü lideri Öcalan'ın, İmralı Cezaevi'nde yapılan görüşmelerde banka, hastane ve benzeri devlet kuruluşlarından Türk ve TC ibaresinin kaldırılmasını istediğini belirten Yarkadaş, "Bir dönem uygulanan ancak eksik kalan uygulama şimdi tamamlanmak isteniyor" dedi. CHP'li vekil, "FETÖ de Öcalan'ın bu hayalinin ortağıydı" diye konuştu.

TBB'nin Afrin operasyonuna destek verdiği halde iktidar tarafından suçlandığını belirten Yarkadaş, "İktidar bu gerçeğe rağmen, TBB'yi hedef haline getiriyor ve yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak istiyor" dedi.

SKANDAL BELGE

"Türk ve Türkiye'yi kaldırıp yerine neyi koymak istiyorsunuz?" sorusunu yönelten CHP'li Yarkadaş, elindeki bir belgenin "niyeti" ortaya koyduğunu ifade etti.

Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Barolar Birliği'ndeki 'Türk'ten rahatsız olan AKP'nin atadığı Kocaeli 4. Asliye Ceza Hakimi, karar tutanağının üstüne yasaya rağmen İngilizce ünvan yazdırıyor. Yetmiyor; tutanağın üstüne bir de terazi grafiği çizdiriyor. Kafasına göre bir uygulama yapıyor. Oysa ki; bunların tamamı anayasaya aykırıdır; dolayısıyla suçtur... Aslında bu tavır; Türk ve Türkçe'nin yerine neyi koymak istediklerini göstermiyor mu?"

BAKANA DA SORDU

Hakimin şikayet üzerine İstinaf Mahkemesi'nde yargılandığı ve cuma günü ceza aldığını belirten Yarkadaş, konuyu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e verdiği bir soru önergesiyle sorduğunu da belirtti. Yarkadaş şöyle konuştu:

"Bu skandal belgeyi Adalet Bakanlığı'na verdiğim bir önergeyle de sordum. AKP döneminde atanan bir hakimin bu uygulamasının amacını ve bakanlığın buna ilişkin tutumunu öğrenmek istediğimizi ifade ettim. Bu uygulama umarım 'münferit'tir! Değilse, AKP'nin niyetini göstermektedir."

Yargı kurumlarında hiç kimsenin resmî tutanaklardaki dili ve sembolleri değiştiremeyeceğini belirten Yarkadaş, "Avukatlar makbuzlarının üzerine fazladan bir çizgi bile çekemezken, hakim kendisine adeta kartvizit yaptırmış! Bu cesareti nereden alıyor?" sorusunu da yöneltti.



Yarkadaş'ın paylaştığı hakimin tutanağın üzerine İngilizce ünvan yazdığı belgeler şöyle:



