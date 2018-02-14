Hakim çileden çıktı: Sizi tutuklama yetkim var

Asena Atalay ve Caner Erkin'in çocuklarının velayeti için açtıkları davada tartışma çıktı. Hakim tarafların avukatlarına sinirlenip "Sizi tutuklama yetkim var." dedi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen velayet davasına davalı Asena Atalay avukatı ile katılırken davacı Caner Erkin'i avukatları temsil etti.Mahkeme hakimi, Asena Atalay ile Caner'in avukatları arasında yaşanan tartışma üzerine "Sizi tutuklama ve bir hafta yatırma yetkim var. Ama gestapo gibi yargılama istemiyorum" dedi.

HAKİM: BU DAVA ÇOCUK REŞİT OLANA KADAR SÜRER

Taraflar arasında sık sık tartışma çıkınca mahkeme hakimi, "Siz böyle yaparsanız bu dava çocuk reşit olana kadar sürer" dedi. Asena da keşke reşit olana kadar sürse de Caner korkudan iki hafta da bir oğlunu görse" dedi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Caner'in avukatları da Asena'nın kardeşi Alican Atalay hakkında savcılığa sahte çek düzenlemek ve dolandırıcılık suçundan, Caner'in suç duyurusunda bulunduğunu belirterek tanıklığını kabul etmediklerini söyledi. Bunun üzerine Asena Atalay yüksek sesle, "Bu dava çocuk davası. Para davası değil. Caner gelip davasına sahip çıksın" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme hakimi de kürsüyü yumruklayarak tarafları susturamaya çalıştı. Ancak tarafların bağırarak kavga etmeleri üzerine hakim mahkeme salonunu terk etti.

"SİZİ TUTUKLAMA YETKİM VAR"

Tarafların tartışmayı bitirmesi üzerine hakim, taraflara nasihatte bulunarak, "Sizi tutuklama ve bir hafta yatırma yetkim var. Ama gestapo gibi yargılama istemiyorum. Ben magazini bilmem, hakimim. Kararlarımla konuşurum. Asena anne olarak hisleriyle konuşuyor. Ama avukatlar saygılı olma" dedi. 11. Aile Mahkemesi hakimi Seren Serengil'e de zorlama hapsi vermişti.