Hakan Yılmaz'a saldıranlar hakkında soruşturma tamamlandı

Savcılık Etiler’deki bir otelde, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşine saldırıp çifti yaralayan Denizhan Vural ve yanındakiler hakkındaki soruşturmayı tamamlandı. Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe hakkında dava açıldı.

Oyuncu Hakan Yılmaz Arnavutköy'de bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte doğum günü yemeğine katılmış, ardından eşi Elif Yılmaz'la birlikte konaklamak için Etiler'deki Le Meridien Otel'e gitmişti. Hakan Yılmaz ve eşi burada Denizhan Vural ile yanındakilerin saldırısına uğramıştı. Hastanede tedavi gören Yılmaz çifti, darp raporu alıp şikayetçi oldu.

YARALAMA, HAKARET, TEHDİT

Sabah gazetesinin haberine göre; polis, kamera kayıtlarını inceledi, savcılık ise Yılmaz ile Vural'ı çağırıp ifadelerini aldı. Savcılık soruşturmasını tamamlayıp Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe hakkında şüpheli olarak yaralama, hakaret ve tehditten dava açtı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Yılmaz ve eşi otele giriş yaptıkları sırada yanlarına, korumasıyla birlikte Denizhan Vural ile arkadaşı Erdal Gökçe gelmişti.

Vural, Yılmaz'a "Sen beni tanıyor musun" diye sordu. Hakan Yılmaz da "Kusura bakmayın, tanıyamadım" yanıtını verdi. Bunun üzerine Denizhan Vural, "Sen beni nasıl tanımazsın. Seni ve karını burada harcarım" dedikten sonra üç kişi, Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisinde tekme tokat vurmaya başladı.