  • BIST 114.645
  • Altın 161,172
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
13.01.2018 02:05

Hakan Uzan'dan boşanmak için rekor tazminat istedi

»
Hakan Uzan'dan boşanmak için rekor tazminat istedi
İmar Bankası soruşturması nedeniyle yurt dışına kaçtıktan 13 yıl sonra Türkiye'ye dönen Özlem Uzan, kırmızı bültenle aranan Hakan Uzan'dan boşanmak için gazetelere ilan verecek.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye döndükten sonra Hakan Uzan'dan 8 milyon TL tazminat ve oğlu ile birlikte 50 bin TL nafaka isteyen Özlem Uzan, İmar bankası davasından da beraat etmişti. Boşanma davasını Hakan Uzan'a tebliğ edemeyen mahkeme, davanın Hakan Uzan'a gazetelere ilan verilerek bildirilmesine karar verdi. 

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İmar Bankası soruşturması nedeniyle eşi Hakan Uzan ile birlikte yurtdışına kaçan Özlem Hanife Uzan 13 yıl sonra Türkiye'ye döndüktken sonra boşanma davası açtı. İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne geçtiğimiz mart ayında boşanma davası açan Özlem Uzan'ın davayı takip etmediği için davasının açılmamış sayılmasına karar verildi.

8 MİLYON LİRA TAZMİNAT 50 BİN LİRA NAFAKA İSTEDİ

Özlem Uzan iki ay sonra tekrar boşanma davası açtı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne açılan davada Özlem Uzan, kırmızı bültenle aranan Murat Hakan Uzan'dan 8 milyon TL tazminat ile çocuğu ve kendisi için aylık 50 bin TL nafaka istedi. Hakan Uzan'ın agresif, her şeye bağıran ve hakaret eden biri olduğunu iddia eden Özlem Uzan dilekçesinde evliliklerinin ilk yılında Uzan ailesinin tüm mal varlığına el konulduğunu, tutuklanma ihtimali üzerine yurt dışına gittiğini belirtti. 25 yaşında yaptığı evliliğinin ardından yıllarca başka ülkelerde çocuğuyla yalnız başına yaşamak zorunda kaldığını belirten Özlem Uzan, Hakan Uzan'ın Türkiye'ye dönmesine engel olduğunu iddia etti.

Türk Konsolosluğu'na sığınarak geçici pasaport ile 13 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünü belirten Özlem Uzan, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İmar Bankası davasında beraat ettiğini belirtti. Çocuğunun velayeti ile 8 milyon TL tazminat, kendisi ve çocuğu için aylık 50 bin TL nafaka isteyen Özlem Uzan'ın açtığı boşanma davasında 7 ay geçmesine rağmen Hakan Uzan'a ulaşılamadı.

Mahkeme Fransa'da yaşadığı ileri sürülen Hakan Uzan'ın adresini Paris Büyükelçiliğine sordu. Elçilik cevap vermeyince mahkeme, Basın İlan Kurumu aracılığıyla ulusal gazetelere verilen ilanla Hakan Uzan'a boşanma davasının bildirilmesine karar verdi. Mahkeme Hakan Uzan'a yine ulaşılamadığı takdirde yokluğunda davanın yapılacağını ve mahkemenin yapacağı işlemlere itiraz edemeyeceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şimdi de Müfid Yüksel...AKP basını MHP ittifakından sonra Kürt kalemleri kovuyor mu?12 Ocak 2018 Cuma 20:26
  • Eski AİHM yargıcı: "Türkiye'de hukuk devleti var mı?"12 Ocak 2018 Cuma 20:25
  • O yüzbaşı tutuklandı!12 Ocak 2018 Cuma 19:42
  • Tahliye talebi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi12 Ocak 2018 Cuma 19:36
  • Barış Atay oyunun yasaklanması hakkında açılan davada karar12 Ocak 2018 Cuma 18:48
  • Rus Büyükelçi Karlov suikastıyla ilgili flaş gelişme12 Ocak 2018 Cuma 18:45
  • TGC'den 'Mehmet Altan' ve 'Şahin Alpay' açıklaması12 Ocak 2018 Cuma 17:22
  • İTÜ'de tepki çeken 'Haremlik-Selamlık' uygulama12 Ocak 2018 Cuma 16:58
  • Adapazarı'nda korku dolu anlar.. Silahlarını çekip peşinden koştular12 Ocak 2018 Cuma 16:43
  • Altan ve Alpay’ın avukatlarından ikinci kez 'tahliye' başvurusu12 Ocak 2018 Cuma 16:43
    • FOTO GALERİ
    • Tunus'un zengin çocukları
    • Cesetler 850 derecede yakılarak küle dönüştürülüyor
    • Ünlü yıldızın vücudu aşırı zayıflıktan sarktı
    VİDEO GALERİ
    • Ev sahibine kızdı: Evi ateşe verdi
    • CHP'den AKP'ye uyarı: OHAL'i kaldırın yoksa...
    • "Dün taşerona başvurunun son günüydü, Bahçeli de bir gün önce..."
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti