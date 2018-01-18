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19.01.2018 01:55

Hakan Atilla davasının yargıcından flaş karar!

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Hakan Atilla davasının yargıcından flaş karar!
ABD'nin New York kentinde görülen ve Rıza Sarraf'ın suçunu kabul ederek tanık sandalyesine oturduğu, Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın ise suçlu bulunduğu davanın yargıcı önemli bir karar açıkladı.

Davayı takip eden New York Times gazetesinin adliye muhabiri Benjamin Weiser bu kararı Twitter'dan duyurdu:

''Yargıç Richard Berman, hükmün açıklanması öncesi, Reza Zarrab ve Hakan Atilla'nın avukatlarından, kovuşturmaya ve/veya davanın sonucuna ilişkin ABD'li ve Türk yetkililerle yaptıkları tüm görüşmeleri, amacı ve sonuçları da dahil olmak üzere açıklamalarını talep etti."

Benjamin Weiser, bu kararın niteliğini yorumladığı ikinci paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

''Reza Zarrab ve Hakan Atilla'nın avukatlarından talep edilen bağlantı listesi, anlaşılan o ki, Zarrab için diplomatik çözüm arayan New York'un eski belediye başkanı Rudolph Giuliani'nin, Erdoğan ve Trump yönetimlerinden isimlerin bulunduğu kişilerle yaptığı müzakereleri de kapsıyor."

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