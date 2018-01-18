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19.01.2018 01:55

'Hakan Atilla' davasının yargıcı o belgeyi yayınladı

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'Hakan Atilla' davasının yargıcı o belgeyi yayınladı
3 Ocak'ta hakkındaki altı suçlamanın beşinden mahkûm edilen Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında önemli gelişmeler yaşanmaya davam ediyor.

Yargıç Richard Berman, bugün jüri üyelerinin her suçlamaya ilgili kararını yansıtan mahkeme belgesini yayınladı.

Hürriyet'in haberine göre Berman'ın kamuya açtığı belgeler arasında jüri ile arasında geçen yazışmalar da bulunuyor. Bu yazışmalarda jüri üyelerinin mahkemeden istediği özel ihtiyaçlar ve davayla ilgili sorular yer alıyordu.

Belgeler arasında Atilla'nın avukatlardan Tod Harrison'ın Halkbank ile yaptığı anlaşmanın detayları da dikkat çekti. Harrison'ın masrafları hariç saat ücreti olarak 1200 dolaraa anlaştığı görülüyor.

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Jüri üyeleri Atilla'yı ABD'yi dolandırmak için kumpas kurmak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek için kumpas kurmak, bankacılık sahtekârlığı yapmak, bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak için kumpas kurmak ve yasadışı finansal işlemlere bilinçli olarak göz yummak suçlamalarından mahkûm etmişti. Atilla sadece kara para aklama suçlamasıyla ilgili masum bulunmuştu.

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