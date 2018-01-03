Hakan Atilla davasında kesin kararın verileceği tarih belli oldu

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili ABD'de devam eden davada jüri kararını verdi. Mahkemenin kesin kararı ise 11 Nisan'da açıklanacak.
JÜRİ KARARI KESİNLİK TAŞIMIYOR
ABD'de devam eden davada jüri, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı 5 ayrı ithamdan suçlu buldu.
ANA KARAR 11 NİSAN'DA VERİLECEK
Ancak jürinin kararı mahkemenin kesin kararı niteliğinde değil. Mahkeme, kesin kararını 11 Nisan'da açıklayacak.
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