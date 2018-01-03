Hakan Atilla davasında kesin kararın verileceği tarih belli oldu

ABD'de Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını verdi. Kesin karar ise 11 Nisan'da açıklanacak.

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili ABD'de devam eden davada jüri kararını verdi. Mahkemenin kesin kararı ise 11 Nisan'da açıklanacak.

JÜRİ KARARI KESİNLİK TAŞIMIYOR

ABD'de devam eden davada jüri, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı 5 ayrı ithamdan suçlu buldu.

ANA KARAR 11 NİSAN'DA VERİLECEK

Ancak jürinin kararı mahkemenin kesin kararı niteliğinde değil. Mahkeme, kesin kararını 11 Nisan'da açıklayacak.