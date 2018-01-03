İran'a yönelik ambargoyu delmekle suçlanan Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davası devam ediyor. Kararı Noel sonrasına erteleyen jüri yaklaşık bugün yeniden toplandı.

CUMHURİYET - ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla deldiği iddiasıyla yargılanan Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ifade verdiği dava yeniden başladı. Noel tatilinin ardından bir araya gelen jüri üyeleri, Manhattan Federal Mahkemesi’nde bir araya geldi.

Davanın her aşamasını yakından takip eden gazeteci Adam Klasfield, mahkeme salonunda toplanıldığını bildirdi.

ABD'de Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada jüri müzakerelerine kaldığı yerden devam ederken, duruşma salonuna getirilen eşini ilk sıradan izleyen Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öperek sarıldıktan sonra ağlamaya başladı. Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu. Hakan Atilla, 15 Aralık'taki duruşmasında, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece 2 saat görebildiğini ifade etmişti.

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18.52 Yargıç Berman jüri üyelerinin notuna, "Müzakerelere devam edin" yanıtını verdi.

18.32 Jüri üyeleri bir not gönderdi. Notta, "Yargıç Berman, yeni yılınız kutlu olsun! Sanığı bütün ithamlardan değil de bazı ithamlardan suçlu bulursak ne olur? Bize bir karar formu daha verebilir misiniz?" yazıyor.