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08.02.2018 02:45

Hakan Atilla davasında flaş gelişme!

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Hakan Atilla davasında flaş gelişme!
Hakan Atilla'nın beraat talebi reddedildi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla yargılandığı davada kendisine yöneltilen 6 iddianın 5’inden suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatlarının beraat talebi reddedildi.

Savunma ekibi, Savcılığın Atilla'nın yaptırım delme programıyla ABD bağlantısını bildiğini ya da çok sayıda komployla bağlantılı olduğunu kanıtlamayı başaramadığı gerekçesiyle, yargıçtan jüri kararını düşürmesini talep etmişti.

Hakim Berman, karar metninde özellikle Reza Zarrab'ın tanık sandalyedeki ifadelerine geniş yer verirken, ‘17 Aralık’ta kumpas’ davası sanığı ‘FETÖ’ firarisi eski polis Hüseyin Korkmaz'ın ifadelerine hiç yer vermedi.

Berman, Hazine Bakanlığı'nda terörizm ve finansal istihbarat'tan sorumlu bakan yardımcısı David Cohen, OFAC direktörü Adam Szubin, OFAC danışmanı Joshua Kirschenbaum, OFAC Yaptırımlar koordinatörü Lisa Palluconi ve Deutche Bank'tan Douglas Sloan'un ifadelerinden alıntılara yer verdi.

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