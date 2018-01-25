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25.01.2018 22:20

Hakan Atilla davasında flaş gelişme!

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Hakan Atilla davasında flaş gelişme!
Hakan Atilla davasında taraflar yeniden mahkemeye çağrıldı.

Jürinin 3 Ocak’taki Atilla’nın mahkumiyet kararından sonra 24 Ocak'ta mahkemeye delillerin yetersizliğinden dolayı ikinci defa beraat kararı için başvuracaklarını açıklamalarına rağmen, mahkemeye verilen dilekçede bu Atilla’nın bu istekten vazgeçtiği ve 15 Aralık tarihinde yapılan benzer başvuruyla devam edeceklerini belirttiler. Böylece Atilla’nın daha önceki beraat başvurusu geçerli kalacak.

AVUKATLAR YETERSİZ DELİLLER GÖSTERİLDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Atilla'nın avukatlarının duruşmada usulsüz delillerin gösterildiği ve şaibeli şahitlerin dinlendiğini, ayrıca jüriye yetersiz deliller gösterildiğini ileri sürmüşlerdi.

HAKİM BERMAN TARARFLARI ÇAĞIRDI

Hürriyet'ten Razi Canikgil'in haberine göre; Hakim Richard Berman, bugün yayınladığı kararında başsavcılığa 29 Ocak tarihine kadar karşılık vermelerini isterken, Atilla’nın ikinci başvurusundan kendi rızası ve bilinçli olarak vazgeçtiğini söylemesi için tarafları 6 Şubat günü yeniden mahkemeye çağırdı.

Atilla’nın ceza duruşması ise 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Hakim Berman, Adalet Bakanlığı'nın bağımsız şartlı tahliye memuru dava dosyasını inceledikten sonra Atilla ile bir mülakat yapacak ve hakime verilebilecek ceza ve uygulanabilecek ceza indirimleri üzerine bir rapor sunacak.

Hakan Atilla, temyiz davasını ise ceza süresi belirlendikten sonra açabilecek. Temyiz davasının en az bir yıl sürmesi bekleniyor.

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