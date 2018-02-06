Hakan Albayrak'tan çok konuşulacak Alparslan Kuytul yazısı

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alınması ile ilgili olarak bir yazı kaleme aldı.

Albayrak, "Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin göz altına alınmasında olduğu gibi Furkan Vakfı yöneticilerinin göz altına alınmasında da ifade özgürlüğüne tahammülsüzlük manzarası sergileniyor." ifadelerini kullandı.

Hakan Albayrak'ın Karar gazetesinde yayımlanan "Alparslan Kuytul" başlıklı yazısı:

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, AK Parti iktidarına müthiş bir öfke duyuyor.

Altından kalkamıyor bu öfkenin.

Yerli yersiz demeden öyle laflar ‘çakıyor’ ki iktidara, niyetinin üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu çok belli ediyor.

Bidayette böyle değildi aslında.

Zaman zaman eleştirmekle beraber, hasım gibi görmezdi / göstermezdi iktidarı.

2014 senesinin Kasım ayında Furkan Vakfı’nın birçok konferansı valilikler tarafından engellendiğinde bile iktidara karşı hasmane bir tutum takınmamış, bilakis “AK Parti düşmanları”nın fitnelerinden şikâyet etmişti.

Şöyle demişti, 10 Kasım 2014’teki konuşmasında:

“Kanaatime göre konferanslarımıza yapılan bu engellemeden hükümetin ve siyasilerin haberi yok. Ama bürokratlara karanlık yerlerden talimat geliyor. Bu sadece bize yapılıyor gibi görünse de esasında AK Parti tüm cemaatlerle düşman edilmeye çalışılıyor. Hedeflerinin bu olduğuna inanıyorum. AK Parti uyanık olmalı. AK Parti’ye kimler düşmansa bu iş onların tezgâhı olabilir.”