  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 2 °C
04.02.2018 00:10

Hagi'den istifa açıklaması

»
Hagi'den istifa açıklaması
Romanya Ligi'nde Viitorul Constanta'nın teknik direktörü Gheorghe Hagi 1-1 berabere biten Astra Giurgiu maçından sonra eleştirilerden yıprandığı ve yalnız hissettiği için görevi bırakacağını açıkladı

Medya ve taraftarların baskısı nedeniyle Viitorul Constanta'dan ayrılacağını belirten Gheorghe Hagi,  "Utancımdan eve gidemedim. İlk kez ülkemi terk etmeyi düşünüyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum ama en kısa zamanda bu projeyi bırakacağım. Bu iş artık bitti.

'BANA BURADA YER YOK'

Yeni bir yol çizmem gerekiyor çünkü bana burada yer yok. Bugünü asla unutmayacağım. Beni temelli olarak kaybettiniz. Dünya çapında yaptığımız yatırımlar Romanya'da dağıldı gitti. Sonra da 'neden Polonya ve Hollanda bize 3 atıyor' diye şikayet ediyoruz." dedi.

'BURADA FUTBOL YOK'

Romanya futboluna eleştirilerini sürdüren Hagi, "2021 yılında milli takımda benim yetiştirdiğim 11 oyuncu oynayacak. Burada futbolun içine çok fazla siyaset giriyor ve çok fazla tuzak kuruluyor. Burada futbol yok. Yaptığım en güzel şey çocuklara yatırım yapmak oldu. Bütün emeklerimi bu çocuklar için harcadım." ifadelerini kullandı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Koç'un 'Alex ve Kuyt' planı ortaya çıktı03 Şubat 2018 Cumartesi 11:40
  • Rıdvan Dilmen'den 'Allah-u Ekber' çıkışı: "Anlamı yok"03 Şubat 2018 Cumartesi 08:29
  • Everton'ın hocasından Cenk Tosun için üzen sözler03 Şubat 2018 Cumartesi 08:11
  • Beşiktaş, Bursa'da puanı 90+2'de kurtardı03 Şubat 2018 Cumartesi 00:13
  • Rıdvan Dilmen: Allah-u Ekber Allah-u Ekber…Bu nedir02 Şubat 2018 Cuma 23:24
  • Bursa'da gollü beraberlik!02 Şubat 2018 Cuma 22:27
  • "Feministler yüzünden işsiz kaldık"02 Şubat 2018 Cuma 22:17
  • Bursaspor - Beşiktaş maçında tansiyon yükseldi02 Şubat 2018 Cuma 21:33
  • Taçsız Kral Metin Oktay’ın doğum günü unutulmadı02 Şubat 2018 Cuma 18:47
  • Galatasaray'da flaş transfere şok soruşturma02 Şubat 2018 Cuma 18:35
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
    • İnce: Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok
    • Meral Akşener memleketinde esnafı ziyaret etti
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı ele geçirildi
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti