Haftalardır kayıp olan Ecem'den acı haber geldi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak’ta ortadan kaybolan Ecem Balcı’nın (17) ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak’ta ortadan kaybolan Ecem Balcı’nın (17) ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu.

Ecem’in kaybolmasının ardından annesi Esra Ercömert (41) yaşamına son vermişti. Annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara'nın cinayeti itiraf etmesinin ardından Ecem Balcı'nın cenazesi, gömüldüğü yerden çıkarıldı. Baba Gökhan Balcı, "Benim çocuğumu diri diri gömdüler oraya. İnsan mı bunlar? 17 yaşındaydı benim evladım, ne istediler? Defineleri de batsın, kendileri de batsın. Böyle kandırmış kızımı" dedi.

Gölcük’te Ecem Balcı 5 Ocak tarihinde ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan, bulamayınca bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak’ta gittiği Kandıra’nın Kaltalkayası mevkisinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert’in 2 gün sonra denizdeki cesedi bulunarak toprağa verildi.

“DEFİNE BULDUK”

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Ecem’i bulmak için özel bir ekip kurdu. Ecem Balcı’nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü belirlendi. Ecem Balcı, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara’nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsetti. Polis, Süleyman Kara’nın Ecem’in kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu tespit etti.