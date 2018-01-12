Hafriyat kamyonu yine can aldı!

Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında semt pazarında alışveriş yapan Saime Gündüzoğlu evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, 34 UV 5517 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Talip Atagün kadını fark etmeyerek çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kazaya karışan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Gündüzoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. 65 yaşındaki kadının cesedi ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar, hafriyat kamyonu kazalarına tepki gösterdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.