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01.01.2018 02:20

Hadise'nin sevgilisinden neden ayrıldığı ortaya çıktı

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Hadise'nin sevgilisinden neden ayrıldığı ortaya çıktı
Şarkıcı Hadise'nin 1,5 aydır aşk yaşadığı Fransız sevgilisi, model Aurelien Muller'den "cimrilik" sebebiyle ayrıldığı iddia edildi.

MYNET- Hadise 1,5 aydır aşk yaşadığı Fransız sevgilisi, model Aurelien Muller'den geçen hafta ayrılmıştı. Fransız modelin, Hadise ile çıkacağı Paris tatilinin faturasını sanatçıya kestiği söyleniyor.

MESAJLA İLİŞKİYİ BİTİRDİ
Hadise'nın modelin bu cimriliğinden çok rahatsız olduğu ve direk mesaj atarak ilişkiyi sonlandırdığı biliniyor. Sanatçı en son klibinde sevgilisi Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti.

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