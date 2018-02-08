Hadise'den RTÜK'ün internet hamlesine tepki

Hadise, internet yayınlarına RTÜK müdahalesine ilişkin torba yasaya, "Yasaklar, sansürler ve engeller" mesajıyla tepki gösterdi.

Hadise, internetten yayımlanan içeriklere gelecek denetime sosyal medyada tepki gösterdi. Hadise, kamuoyunda tartışma yaratan tasarıyı yasak ve sansür olarak değerlendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyona sevkedilen torba yasaya göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu internetten yapılan kanal yayınlarına müdahalede bulunabilecek.

“Artık Youtube ve benzeri sitelerdeki içerikleri de Rtük inceleyecekmiş! Gerçekten söyleyecek birşey bulamıyorum. Yasaklar, sansürler ve engeller!” diyen şarkıcının tweet’i 10 bin beğeni aldı.