Hadise, uğruna 1 milyon TL'yi teptiği sevgilisinden ayrıldı

Yılbaşında sahneye çıkması için 1 milyon TL teklifi geri çeviren Hadise, 2018'e Fransız model sevgilisi Aurelien Muller'le Paris'te girecekti ancak planlar bozuldu.
ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ
Posta'da yer alan habere göre, şarkıcı Hadise 'Sıfır Tolerans' klibinde Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti. Ateşli sahneler ikiliyi birbirine yakınlaştırmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü.
6 GÜN KALA AYRILDILAR
Yılbaşını baş başa Paris'te geçirecekleri söylenmişti. Ama Hadise yeni yıla 6 gün kala Fransız sevgilisinden ayrıldı.
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