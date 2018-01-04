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05.01.2018 05:00

Hadise: Ahlaksızlık sizin kafanızda

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Hadise: Ahlaksızlık sizin kafanızda
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şarkı Hadise’nin “Sıfır Tolerans” klibini yayımlayan müzik kanallarına reklam gelirlerinin yüzde 2’si kadar para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şarkı Hadise’nin “Sıfır Tolerans” klibini yayımlayan müzik kanallarına reklam gelirlerinin yüzde 2’si kadar para cezası verdi. Kanalların, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Hadise bu kararla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Şarkıcı Hadise klibinde küvete girdiği 'Sıfır Tolerans' şarkısının erotik bulunmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Klibinin aşkı anlattığını ve ‘erotik’ yakıştırmasının çok çirkin olduğunu söyleyen Hadise, erkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini söylerken, yazdığı sözlerin sonuna ‘#Ahlaksızlıksizinkafanızda’ hashtag'ini açtı.

İşte Hadise’nin klibiyle ilgili yaptığı açıklama:

“Ben klibime verilen ‘erotik’ damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince ‘erotik’ oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç ‘erotik’ kategorisine girmiyor. Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım? HAYIR. ‘Erkektir yapar, kadındır susar’ zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın-erkek ayrımı 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim.”

İşte o mesajlar:

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