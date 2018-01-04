  • BIST 116.052
  • Altın 160,037
  • Dolar 3,7660
  • Euro 4,5302
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
04.01.2018 04:20

Hacklenen seks robotları insanları öldürebilir

»
Hacklenen seks robotları insanları öldürebilir
Siber güvenlik uzmanına göre bazı ülkelerde giderek popülerleşen seks oyuncakları birer Terminatör’e dönüşebilir.

Yapay zeka araştırmacıları internet bağlantılı robotların yarattığı güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulunuyor. Son uyarı, İngiliz basınına konuşan siber güvenlik uzmanından geldi.

Deakin Üniversitesi’nden Nicholas Patterson, Star Online’a yaptığı değerlendirmede bilgisayar korsanlarının bir robot ya da robotik cihazı ele geçirerek bağlantıları, kol ve bacakları, bazı durumlarda cihaza eklenmiş olan kesici aletleri kontrol edebileceklerini belirtti.

'BİLGİSAYARI HACKLEMEKTEN ÇOK DAHA KOLAY

Patterson, seks oyuncakları da dahil günümüz robotlarını hacklemenin bir bilgisayarı ele geçirmekten çok daha kolay olduğunu söyleyerek tehlikeye dikkat çekti.

Bu tür robotların ağır ve güçlü olduklarını belirten Patterson “Korsan hacklediği robot üzerinde tam kontrole sahip olur ve istediği talimatı verebilir. Fiziksel eylemleri gerçekleştirmek, zarar vermek için kesinlikle kullanılabilirler” dedi.

Araştırmacılar bilgisayar korsanları tarafından uzaktan kontrol edilebilecek Bluetooth özellikli seks oyuncaklarında güvenlik açıkları keşfetmişlerdi. Örneğin hackerlar geçen yıl bir vibratörün kontrolünü ele geçirerek titreşim komutları gönderebildiler.

Sputnik

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • iPhone kullanıcıları 'yanma' sorununa dikkat!03 Ocak 2018 Çarşamba 20:13
  • 1 trilyon dolarlık şirket yarışı: İpi hangisi göğüsleyecek?03 Ocak 2018 Çarşamba 18:30
  • Spotify'a kötü haber!03 Ocak 2018 Çarşamba 15:46
  • Bilim bunu da buldu; İşte şarabın ilk üretildiği yer03 Ocak 2018 Çarşamba 00:52
  • 2021 Yılı için korkutan kehanet03 Ocak 2018 Çarşamba 00:16
  • Apple'dan İndirim03 Ocak 2018 Çarşamba 00:07
  • Galaxy Note 8 alacaklara kötü haber03 Ocak 2018 Çarşamba 00:04
  • Çiftlik Bank paralarının nereye kaçırıldığı belli oldu!03 Ocak 2018 Çarşamba 00:03
  • Dünyada sadece iki insan kalsaydı...02 Ocak 2018 Salı 22:30
  • CIA yetkilisi: Facebook, ABD ve İsrail'in kara listelerine göre hesap yasaklıyor02 Ocak 2018 Salı 21:38
    • FOTO GALERİ
    • Son dönemin en komik parodi replikleri
    • Donan Niagara Şelalesi'den büyüleyici kareler
    • İşte su geçirmeyen akıllı telefon modelleri
    VİDEO GALERİ
    • Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar
    • Eski AKP'li vekilden Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia!
    • İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti