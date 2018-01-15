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15.01.2018 15:40

Hacı Bektaş Üniversitesi kendi elektriğini kendi üretecek

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Hacı Bektaş Üniversitesi kendi elektriğini kendi üretecek
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren tesis ile kendi enerjisini üretecek.

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA)- Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisinden yararlanmak amacıyla başlattığı proje ve izin çalışmalarını tamamladı.

Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi'nde kurulacak güneş enerji santrali ile hem üniversitenin kullandığı elektrik ihtiyacı karşılanacak,  hem de dışa bağımlılık azaltılarak ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş olunacak. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, şu bilgileri verdi:

"Teknoloji gelişmelerini yakından takip ederek daha az tüketen ve daha çok üreten bir üniversite olarak, kullandığımız elektriği kendi imkânlarımızla üretmek istedik. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarımızın başında gelen güneş enerjisinden elektrik elde etmek için ön çalışma ve araştırmalarda bulundu.  Buna göre Nevşehir bölgesinin sahip olduğu coğrafik konumu ve yıllık ortalama güneş radyasyonu oranının oldukça iyi çıktı. Bizde bu veri ve araştırmalarımız sonrasında kurmayı planladığımız güneş enerjisi santraline (GES) ait projemizi hazırlayarak gerekli yerlerden izin ve onaylarımızı aldık.  Üniversite olarak inşallah tesisimizin yapımına en kısa zamanda başlayarak tamamlayacağız."

Rektör Prof.Dr. Bağlı, merkez yerleşkesinde 20 bin metrekare alan üzerinde kuracakları GES)ile her geçen gün büyüyen ve gelişen üniversitenin elektrik ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacaklarını anlatırken şunları ekledi:

"Diiğer taraftan kuracağımız güneş enerjisi santralimiz, gider kalemlerimiz arasında alan elektrik maliyetlerimizi de büyük ölçüde aşağıya çekecek.  Bu saye de üniversitemizin, şehrimizin ve ülkemizin enerji de dışa bağımlılığını azaltarak ülke ekonomisine katkıda bulunacağımız gibi, yenilenebilir bir enerji kaynağı olması dolasıyla da doğayı ve çevremizi de korumuş olacağız."

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