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02.02.2018 23:30

Hacamatçılardan cuma namazı sonrası TTB protestosu

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Hacamatçılardan cuma namazı sonrası TTB protestosu
Hacamatçılar Federasyonu, Afrin operasyonunu “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” eleştiren Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) cuma namazının ardından protesto edeceklerini duyurdu.

Birgün’ün haberine göre ‘Peygamber sünneti’ ve alternatif tıp olarak pazarlanan yöntemi uygulayanların federasyonu yapacakları protesto gösterisini şöyle duyurdu: “Türkiye Tabipleri Odası ve İstanbul Tabip Odası, ülke güvenliği ve sınır güvenliği saglamak amacıyla başlatılan, Zeytin Dalı Harekatı’nı bahane ederek, sayın cumhurbaşkanımız Tayyip Erdogan’a karşı karalama kampanyası başlatmışlardır.”

TTB, daha önce hazırladığı birçok raporda hacamat gibi yöntemlerin halk sağlığını tehlikeye attığını savunmuştu.

TTB’nin gözaltındaki başkanı Raşit Tükel, daha önce hacamat gibi tedavi yöntemleri için “Başka toplumlarda da var olan kupa terapisi, ‘Peygamber sünneti hacamat’ olarak hadisler eşliğinde pazarlanıyor. Tıbb-ı Nebevi kongrelerinde modern tıbbın konuları dini kavram ve uygulamalarla sorgulanıyor”yorumunda bulunmuştu.

Ne olmuştu?

TTB, Afrin harekatına karşı çıkmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yöneticileri hedef gösterilmişti. Ankara başsavcılığının İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu sonrası başlattığı soruşturmasında da TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yedi farklı kentte gözaltına alınanlar Ankara’ya götürülmüştü.

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