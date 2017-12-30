Habertürk TV'de hangi isimlerle yollar ayrıldı?

Veyis Ateş'in Genel Müdürlüğünü yürüttüğü Habertürk TV'de iki isimle yollar ayrıldı.

Medyaradar - Ciner Medya Grubu'na bağlı olarak yayın yapan Habertürk TV'den iki ayrılık haberi geldi.

Bu isimlerden birisi kanalın İstanbul merkezinde 3 yıla yakın süredir görev yapan Ela Sezen.

Mesleğe 2005 yılında TVA'da adım atan Sezen NTV, Kanal D'de yayınlanan 32.Gün programı ve Show TV'de görev yapmış, Eylül 2014'te Habertürk TV'ye transfer olmuştu.

Habertürk TV ile yolları ayrılan diğer isim ise kanalın Ankara bürosunda 2012 yılından bu yana çalışan Arzu Çetik.

Çetik mesleğe Doğan Haber Ajansı’nda adım atmış, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında habercilik yapmıştı.

2009 yılında Uğur Dündar ile Star Haber’e transfer olarak televizyonculuk alanındaki kariyerine devam eden Çetik, Star TV’nin satışının ardından Fox TV’de önce sabah kuşağında programda muhabir olarak görev aldı. Programın sona ermesi üzerine haber merkezine geçiş yaptı. Sözleşmesi bitince de ayrıldı.

Çalışma hayatına verdiği 9 aylık aranın ardından 2012 yılında Habertürk TV'de muhabir olarak çalışmaya başlayan deneyimli muhabir 12 Ocak 2015'ten bu yana Ankara Büro'da görev yapıyordu.