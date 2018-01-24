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24.01.2018 17:30

Güzellik yarışmasında botoks skandalı! 12 deve diskalifiye edildi

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Güzellik yarışmasında botoks skandalı! 12 deve diskalifiye edildi
Suudi Arabistan'ın Rimah ilinde yapılan 'Kral Abdülaziz Deve Festivali'ne binlerce deve katılıyor. Festivalde yapılacak güzellik yarışması için sahiplerinin üzerinde Botoks kullandığı tespit edilen 12 deve yarışmalardan diskalifiye edildi.

BBC'nin haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusundaki Rimah'ta 'Kral Abdülaziz Deve Festivali' kapsamındaki güzellik yarışması için binlerce deve sırayua dizildi.

Ancak develerini daha güzel göstermek için sahiplerinin üzerinde botoks kullandığı tespit edilen 12 deve güzellik yarışmasından diskalifiye edildi.

Hakemler develerin hörgüçlerinin ve ağızlarının yapısına ayrıca vücuttaki kas oranlarına da dikkat ediyor.

Festivalde  güzellik yarışmasının yanı sıra koşu yarışı ve süt tadımı gibi farklı alanlarda da mücadele ediyor.

Yarışmaların sonunda galip gelen devenin sahibine 57 milyon dolar verilecek.

DUDAK, BURUN VE ÇENELERİNE BOTOKS YAPILMIŞ

Deve yetiştiricisi bir aileden gelen Ali el Mazruei The National adlı haber sitesine yaptığı açıklamada develerin dudak, burun hatta çenelerine botoks yapıldığını söyledi.
Mazruei "(Botoks) Başı daha şişkin gösteriyor. Deve geldiğinde de insanlar da 'Bakın ne kadar büyük kafası var. Dudakları ve burnu büyük' yorumları yapıyor" dedi.

Ülkenin sembol hayvanlarından develer için düzenlenen ve 18 yıldır yapılan festival 28 gün sürecek.

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