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27.12.2017 23:45

Güzel oyuncu evlendiğini sosyal medyadan duyurdu

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Güzel oyuncu evlendiğini sosyal medyadan duyurdu
Son olarak 'Asla Vazgeçmem' dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Şafak Pekdemir, "Vallahi de evlendim" notuyla sosyal medyadan dünyaevine girdiğini duyurdu.

Oyuncu Şafak Pekdemir bir süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Burak Mengü ile evlendi.

"VALLAHİ DE EVLENDİM"

Pekdemir, bugün kıyılan sürpriz nikahı Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Ünlü ouncu fotoğrafın altına "Bakayım... Vallahi de evlendim" notunu düştü.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Şafak Pekdemir'in dakikalar içinde soyadını da 'Mengü' olarak değiştirmesi gözlerden kaçmadı.

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TOLGAHAN SAYIŞMAN'LA AYNI DİZİDE OYNAMIŞTI

Şafak Pekdemir, başrollerini Tolgahan Sayışman ve Amine Gülşe'nin paylaştığı 'Asla Vazgeçmem' ile izleyici karşısına çıkmıştı.

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