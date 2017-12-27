Güzel oyuncu evlendiğini sosyal medyadan duyurdu

Oyuncu Şafak Pekdemir bir süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Burak Mengü ile evlendi.
"VALLAHİ DE EVLENDİM"
Pekdemir, bugün kıyılan sürpriz nikahı Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Ünlü ouncu fotoğrafın altına "Bakayım... Vallahi de evlendim" notunu düştü.
SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Şafak Pekdemir'in dakikalar içinde soyadını da 'Mengü' olarak değiştirmesi gözlerden kaçmadı.
TOLGAHAN SAYIŞMAN'LA AYNI DİZİDE OYNAMIŞTI
Şafak Pekdemir, başrollerini Tolgahan Sayışman ve Amine Gülşe'nin paylaştığı 'Asla Vazgeçmem' ile izleyici karşısına çıkmıştı.
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