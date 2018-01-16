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16.01.2018 12:10

Güzel çevre denetimi

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Güzel çevre denetimi
Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Avcılar’da halkın sağlık ve huzuru için çevre denetimlerine devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından, sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinde gürültü, koku, görüntü kirliliği denetimleri büyük bir titizlikle devam ediyor. “Çevre Dostu Belediyecilik” kapsamında vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İBB Kent Yönetmeliği kapsamında işyerleri denetlendi. Gerekli durum ve şartları sağlamayanlar hakkında yasal işlemler uygulanıyor.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli büyük özen gösterdiği bu konu ile ilgili olarak ; “Hayatımızda büyük önem taşıyan çevre, mevcut olan tüm değerleri ile birlikte sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için korumamız gereken önemli bir değerdir. Gürültü, koku, görüntü kirliliği denetimleri çevrenin huzuru bakımından çok önemlidir. Esnafımız da bu duruma kayıtsız kalmayarak bize yardımcı oluyor. Çeşitli nedenlerden dolayı çevrenin tahrip edilmesi ve kirletilmesi insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve gelecek nesillerimiz için büyük tehlike oluşturmaktadır. Çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve çevreyi korumak, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya ve yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin önemli görevlerinden olmalıdır. Çevreye verdiğimiz zarar aslında insanlığa verilen zarardır. Çevreye verilen önem de insan varlığına verilen önemle eşittir” dedi. 


 

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