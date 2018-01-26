  • BIST 119.053
  • Altın 162,853
  • Dolar 3,7366
  • Euro 4,6529
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
26.01.2018 10:40

Güvenmiyoruz ama izliyoruz!

»
Güvenmiyoruz ama izliyoruz!
Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) tarafından yaptırılan bir araştırmayı köşesine taşıdı.

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET Güvenmiyoruz ama izliyoruz

Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) bir araştırma ve düşünce kuruluşu. Yaptığı bir araştırma, Türkiye dahil, 32 ülkede haberlerin nasıl tüketildiği üzerine (Reuters Institute Digital News Report 2017 Turkey Supplementary Report Published: November 21, 2017). Araştırmayı YouGov şirketi yapmış. YouGov, merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan ve dünya genelinde faaliyet gösteren internet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi.

İşin televizyonla ilgili bölümlerini not aldım. Türkiye’de insanlar haberleri ekranda izliyor (yüzde 77), sonra yazılı basın ve daha sonra radyoda. ‘Haberlerle çok fazla ilgileniyorum’ konusunda, 32 ülke arasında dördüncü sıradayız (Birinci İspanya). ‘Haberlere güvenmiyoruz’ sıralamasında ise, 32 ülke arasında Yunanistan’la ilk sırayı paylaşıyoruz (yüzde 57’yle). Yani hem güvenmiyor hem de ilgiyle izliyoruz.

Yazının devamını okumak için TIKLAYIN

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diriliş Ertuğrul'da Afrin operasyonuna gönderme25 Ocak 2018 Perşembe 14:05
  • TGB'den Uğur Mumcu anması25 Ocak 2018 Perşembe 13:51
  • NTV Spor'un yeni adı belli oldu25 Ocak 2018 Perşembe 13:46
  • Gazeteci Sibel Hürtaş serbest bırakıldı25 Ocak 2018 Perşembe 13:34
  • Sosyal medyada geçirdiğimiz zaman çok arttı25 Ocak 2018 Perşembe 11:10
  • İşte sosyal medyada gördüğünüz Afrin yalanları25 Ocak 2018 Perşembe 11:03
  • İranlı bakan hangi yandaş gazeteye yazdı?25 Ocak 2018 Perşembe 10:42
  • Nazlı Ilıcak'tan mektup var: Sevgili Emin Çölaşan...25 Ocak 2018 Perşembe 09:57
  • Fatih Altaylı uyardı: Birkaç kişi de “Savaşa karşıyım” diyebilsin!25 Ocak 2018 Perşembe 09:40
  • Atilla Taş: Gezi'deki ölümler benim için kırılma noktası oldu25 Ocak 2018 Perşembe 08:37
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti