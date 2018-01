Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) tarafından yaptırılan bir araştırmayı köşesine taşıdı.

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET Güvenmiyoruz ama izliyoruz Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) bir araştırma ve düşünce kuruluşu. Yaptığı bir araştırma, Türkiye dahil, 32 ülkede haberlerin nasıl tüketildiği üzerine (Reuters Institute Digital News Report 2017 Turkey Supplementary Report Published: November 21, 2017). Araştırmayı YouGov şirketi yapmış. YouGov, merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan ve dünya genelinde faaliyet gösteren internet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi. İşin televizyonla ilgili bölümlerini not aldım. Türkiye’de insanlar haberleri ekranda izliyor (yüzde 77), sonra yazılı basın ve daha sonra radyoda. ‘Haberlerle çok fazla ilgileniyorum’ konusunda, 32 ülke arasında dördüncü sıradayız (Birinci İspanya). ‘Haberlere güvenmiyoruz’ sıralamasında ise, 32 ülke arasında Yunanistan’la ilk sırayı paylaşıyoruz (yüzde 57’yle). Yani hem güvenmiyor hem de ilgiyle izliyoruz. Yazının devamını okumak için TIKLAYIN