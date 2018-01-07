Güven Özdemir CHP Adana İl Gençliği'ne aday

Avukat Güven Özdemir, CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

CHP’li Güven Özdemir adaylığını şu açıklamayla duyurdu;

Saygıdeğer Dava Arkadaşlarım;

Bizler gerici yobazlığa karşı, aydınlanmacı bir laikliği; saltanat ve dikta düşü görenlere karşı, halkçı Cumhuriyeti savunan; Ata'sının izindeki devrimci gençleriz.

Bizim yolumuz;

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 6 Mayıs 1972 şafağında gülerek ölüme yürüyen ve idam sehpalarını tekmeleyen gençlerin, “Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye” şiarıyla savaşan yoldaşları katledilmesin diye Kızıldere’de can veren yiğitlerin, bir pazar sabahı Ankara kar altındayken anahtarını apansız bir ölüme çevirenlerin, belki de hayatlarında hiç görmedikleri Gezi Parkı yok edilmesin, özgürlüklerimiz ortadan kaldırılmasın diye canlarını feda edenlerin, Ali İsmaillerin, Abdocanların yoludur…

Bizim yolumuz;

Bu ülkenin evlatları “Bir ağaç gibi tek ve hür / ve bir orman gibi kardeşçesine” yaşasın diye 10 Ekim 2015 sabahı Ankara Garı önünde sonsuzluğa yürüyen arkadaşlarımızın, üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünü savunanların, insanlığın düşmanı olan emperyalizme karşı savaşırken şehit düşenlerin, Kurtuluş Savaşı’ndan itibaren vatan toprağımız bölünmesin diye cennetin kapısını aralayanların yoludur.

İşte bu yüzden yapılacak olan CHP ADANA İL GENÇLİK KOLLARI KONGRESİ’nde Yeni Bir Ses, Yeni Bir Vizyon getirebilmek, parlak bir geleceği GÜVEN’le kurabilmek için Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığına ADAYIM!

Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin; partimiz, gençliğimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.

Av. GÜVEN ÖZDEMİR

CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkan Adayı