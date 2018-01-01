  • BIST 115.333
  • Altın 158,752
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
01.01.2018 18:45

Gürsel Tekin açıkladı: TSK'da at etinden sonra yeni skandal

»
Gürsel Tekin açıkladı: TSK'da at etinden sonra yeni skandal
TSK'ya bozuk et ve at eti satıldığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bir skandal iddiayı daha gündeme getirdi. Tekin, Riviera Zeytinyağı’nda küspe yağının olup olmadığını Milli Savunma Bakanlığına sordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bozuk et ve at eti satıldığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, bir skandal iddia da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tarafından gündeme getirildi. Laboratuvarda incelenen yağlarda küspe çıktığı iddialarıyla ilgili yazılı soru önergesi veren Tekin, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 8 ay önce ihale ile alınan ve birliklere dağıtılan zeytinyağında küspe yağı olup olmadığını Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye sordu.

"Analiz sonuçları oldukça vahim"

Askeri birliklerde kullanılmak üzere 8 ay önce Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bin 100 ton riviera zeytinyağı alımı için ihales yapıldığını ve şikâyetlerin ardından bu yağların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında incelendiğini belirten Tekin, çıkan sonuçların ise çok vahim olduğunu söyledi. Tekin, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında analiz edilen yağlarda küspe yağı çıktığı iddiaları var. Bu konunun aydınlatılması gerekmektedir. Ben de bu skandal iddiayı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye yazılı soru önergesi vererek sordum, bakalım iddia doğru mu yanlış mı? Hep birlikte göreceğiz” dedi. Tekin sözlerine şöyle devam etti:

"MSB Tedarik Bölge Başkanlıkları 'olumlu' raporu vermiş"

“Riviera Zeytinyağı adı altında ihale yoluyla satın alınıp birliklere gönderilen bu yağların en az yarısının kullanıldığı söyleniyor. Sağlık şikâyetlerinin artmasıyla bu yağların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uzman laboratuvarına gönderilerek incelendiği, analiz sonuçlarında ise yağlarda küspe yağı bulunduğu ifade ediliyor. Eğer ifade edilenler doğruysa, Milli Savunma Bakanlığı derhal bu skandalın sorumlularını ortaya çıkarıp kamuoyuyla paylaşmalıdır. İşin en vahim yanı ise, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Bölge Başkanlıkları’nın, dağıtılan yağlara 'Riviera Zeytinyağı örnekleri olumlu’ raporu vermesidir. Gerek ihaleye ortak olan firmalardan, gerekse Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Başkanlıklarındaki sorumlu kişilerden bunun hesabı sorulmalıdır. Bu ihalede herhangi bir rant sağlama amacı var mı yok mu? Herhangi bir rant sağlandıysa, bu rantı kimlerin sağladığı tüm ayrıntılarıyla aydınlatılmalıdır. Devletin cebine usulsüz yolla elini atmaya çalışan herkes bunun hesabını vermelidir.”

Tekin, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye şu soruları yöneltti:

. Riviera Zeytinyağı ihalesini hangi firmalar almıştır? İhaleyi alan firmalara ne kadar bedel ödenmiştir? Bu firmalardan alınan yağlar dağıtıma sunulmadan önce denetime tabi tutulmuş mudur? Tutulmadıysa neden tutulmamıştır?

. Bin 100 tonluk riviera zeytinyağı hangi illerdeki hangi birliklere dağıtılmıştır? Bu birliklerde Riviera Zeytinyağı kullanımına bağlı olarak ne tür sağlık şikâyetleri ortaya çıkmıştır?

. Sağlık şikâyetleri üzerine, söz konusu zeytinyağı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uzman laboratuvarlarına gönderilmiş midir? Gönderildiyse test sonuçlarından nasıl bir netice alınmıştır? Yarısı tüketilen zeytinyağının, riviera zeytinyağı vasfında olmadığı, hayvan küspesinde kullanılan yağ olduğu doğru mudur?

. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uzman laboratuvarında incelenen bu yağlara el konularak kullanımı durdurulmuş mudur? Kullanımı durdurulduysa nedeni nedir?

. Yağların dağıtıma sokulduğu illerde Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlıkları, bu yağların birinci örnek analizlerine “Riviera Zeytinyağı örnekleri olumlu” raporu vermiş midir? Bu raporu veren bakanlık çalışanı ya da çalışanları hakkında soruşturma açılmış mıdır?

. Milli Savunma Bakanlığı riviera zeytinyağı ihalesini alan firmalara ve askeriyenin kontrol birimlerindeki sorumlulara soruşturma açmış mıdır? Soruşturma açıldıysa bunun nedeni nedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan yeni yılın ilk ziyareti01 Ocak 2018 Pazartesi 15:03
  • CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'ndan yılbaşında çalışanlara sürpriz01 Ocak 2018 Pazartesi 15:00
  • Erdoğan-Gül gerilimine dikkat çeken yorum01 Ocak 2018 Pazartesi 14:40
  • CHP'nin sorusu ortaya çıkardı: Gösterişe tasarruf yok01 Ocak 2018 Pazartesi 14:38
  • Türkiye 2018’i nasıl geçirecek? Erken seçim...01 Ocak 2018 Pazartesi 14:30
  • Gürer: Mevsimlik işçiler yine mağdur01 Ocak 2018 Pazartesi 13:22
  • İçişleri Bakanlığı son 1 haftanın bilançosunu açıkladı01 Ocak 2018 Pazartesi 13:00
  • Çavuşoğlu'ndan skandal asgari ücret açıklaması!01 Ocak 2018 Pazartesi 12:35
  • "OHAL'siz bir yönetim temennisiyle"01 Ocak 2018 Pazartesi 12:35
  • Yusuf Halaçoğlu: Kazayı ucuz atlattık01 Ocak 2018 Pazartesi 12:27
    • FOTO GALERİ
    • Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
    • UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı
    • Antalya'da yeni yılın ilk gününde deniz keyfi
    VİDEO GALERİ
    • Tutuklu gazeteciler 2018'de özgürlük bekliyor
    • Fatih Portakal'dan Meral Akşener'e: O alışkanlığından kurtulamamış
    • Hastanede korkutan anlar: Silahlı ve palalı gasp!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti