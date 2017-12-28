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29.12.2017 00:30

Gürsel Erol'dan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

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Gürsel Erol'dan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP PM Üyesi ve Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek, İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleri hakkında izlenimlerini aktararak, görüş alış verişinde bulundu.

İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başlattığı ‘ortak aday’ arayışının devam ettiğini vurgulayan Erol, “Bu nabız yoklamaları sonunda İzmir’i kucaklayacak sağlıklı bir adayın bulunucağına inanıyorum. İzmir’de şu anda il kongresi sürecinin sağlıklı yürüdüğünü düşünüyorum” bilgisini verdi.

“SİZİN ADAYINIZ İSE BİZ DE DESTEK VERELİM”
Erol, bazı illerde ise CHP Lideri ile görüşen aday adayalarının saha indiklerinde, “Genel Başkan beni işaret etti. Genel Başkan’ın adayı benim” şeklinde propaganda yaptıklarına dikkat çekerek, “Sayın Genel Başkanım, eğer gerçekten bu arkadaşları işaret ettinizse, biz de destekleyelim. Sizin için sonuna kadar arkalarında duralım. Eğer böyle bir durum yoksa, sizin isminizi kullanmalarına izin vermeyin” görüşünü aktardı.

“SEÇİME NİYE GİDİYORUZ?”
Kılıçdaroğlu’nun ise bu sözler üzerine Erol’la, “İl Başkanlığına, aday olacak arkadaşlar, doğal olarak, ‘Genel Başkan’ın da bilgisi olsun, ben aday olacağım” diye bana geliyorlar. Ben de ‘hayırlı olsun, demokratik bir süreç içerisinde yarışın’ diyorum. Adayları ben belirliyeceksem o zaman kongre niye yapıyoruz; seçime niye giriyoruz. Ama gelen bütün aradaşlara şu uyarıyı yapıyorum: Demokratik bir şekilde yarışacaksınız. Sonuçta bir kişi kazanacak ve kaybedenler gidecek kazananın arkasında duracak ve, ‘İl başkanımızsın, seninle sonuna kadar çalışacağız’ diyeceksiniz. Bunu yapacaksanız aday olun diyorum. Demokratik bir yarışın olmasını istiyorum. Bunun dışında, hiçbir il başkanı benim ismimi kullanmasın” dedi.

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