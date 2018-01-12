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12.01.2018 09:35
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Gürkan Hacır'dan çarpıcı MHP yorumu: MHP şu anda tam anlamıyla...

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Gürkan Hacır'dan çarpıcı MHP yorumu: MHP şu anda tam anlamıyla...
Gazeteci - Yazar Gürkan Hacır, Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında siyasi partilerin 2019 hazırlığı ve 'Cumhur ittifakı'nı değerlendirdi.

MHP-AKP yakınlaşması Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında ele alındı. MHP’nin 2019 seçimi için ‘Cumhur ittifakı’ kurmayı teklifiyle ilgili Gazeteci – Yazar Gürkan Hacır, çarpıcı bir yorumda bulundu.

“MHP’NİN DEDİĞİ OLMAKTADIR”

Hacır, “Benim tezim, sayın Bahçeli ve MHP’nin özellikle yüksek bürokrasiyle beraber Türkiye’de bazı büyük problemlerin çözümünde istedikleri rotaya AK Partiyi çektikleri kanaati var bende. MHP şu anda tam anlamıyla iktidardadır. İktidara nüfuz etmektedir. Hem yüksek bürokraside hem de askeri politikalarda MHP’nin dediği olmaktadır” ifadelerini kullandı.

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