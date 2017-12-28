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28.12.2017 12:05

Gürer'den taşeron işçilere çağrı

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Gürer'den taşeron işçilere çağrı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeronda beklentilerin kısmen karşılandığını, KİT, BİT ve Özel Bütçeli Kuruluşlarda çalışanların taşeron olarak kaldığını belirterek, tüm taşeron işçilerin kadroya geçmek için dilekçe vermeye çağırdı.

Gürer açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “KHK ile Taşerona getirilen düzenlemenin sonucu 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, yani 12 Ocak 2018 tarihine kadar, çalıştığı idareye, kadroya alınmak için başvuruda bulunacağını anımsatarak bu süreçte “ben var mıyım” diye düşünmeden tüm taşeronlar kurumlarına dilekçe ile başvursunlar, kurum taşeronun alınmadığını yazılı yanıtlasın ki; kaç taşeronda ne kadar emekçi verilen sözlerin tutulmadığı daha net açığa çıksın.

Hükümet taşeron konusunda verdiği söze uymadı ve taşeron uygulaması geleceğe taşındı. AKP hükümetleri işçilerin haklarını yok etmekten öte yararlarına ayrımsız bir iş yapmadı. CHP olarak sürekli taşeron konusunu gündeme taşıdık, sonuçta bir kısım için düzenleme sağlandı fakat eşit işe ise eşit ücret verilmedi. Yine birçok kişi mağdur.

Belediyelerdeki taşeronlar asıl kadro yerine şirketlere alındı. Belediye Şirketlerinde kadro bekleyenlerde ise değişen bir durum olmadı. 5018 sayılı kanunun dışında kalan 36 farklı özel bütçeli kuruluştan sadece 8’i kapsama alındı. 26 özel bütçeli kuruluş ve hizmet alımı ihalelerinde çalışan  “personel çalıştırılmasına dayanmayan” işçiler taşeron kaldı. Bu yüzden yemekhane ve çağrı merkezi başta olmak üzere personel giderinin yüzde 70’in altında düşebildiği birçok farklı hizmet alımında çalıştırılan taşerona da kadro yok, mal, yapım işi ve danışmanlık ihalelerinde çalıştırılan taşeronda olarak devam edecek.  

Tüm sendikaların ve taşeron örgütlerinin talebi olan alt işveren işçilerinin tümünün, herhangi bir ayrıma tutulmadan kadroya geçirilmesi, ücret ve sosyal haklar olmak üzere çalışma şartlarının iyileştirilmesi,  istihdam güvencesine kavuşturulması talebi kısmen karşılandı.

Tüm taşeronlar kurumlarına, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 12 Ocak 2018’e kadar başvuruda bulunmalıdır. Hak kaybı olmaması ve aynı zamanda ne kadar taşeron mağdur oldu daha iyi anlaşılması için mutlaka tüm taşeron işçiler çalıştıkları kurumlara dilekçe versinler  ”dedi.

 

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