Gürer'den çağrı: Alışveriş yaptığınız yerleri denetleyin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Melis’te düzenlediği basın toplantısında, ülkemizde gıda üretim ve satış yerlerindeki denetimlerin yetersizliğine dikkat çekti. Artan gıda terörünün önlenmesi için alınması gereken tedbirleri sıraladı.

Gıda terörünün ülkemizde göz ardı edildiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hepimizin yaşamını doğrudan ilgilendiren gıda son yıllarda denetimlerin yetersizliği, merdiven altı üretimlerle sıkıntılı hale dönüştü. Bu konuyla ilgili çok sayıda telefon alıyorum. Yurttaşlar, ülkemize gıda üretim ve satış yerlerinde kaçak işçi olarak çalışan işçilerin sağlık açısından sorun yaratabileceğinden kaygılanıyorlar. Kaçak çalışan mülteciler gıda üretiminde, denetim dışı olmaları nedeniyle oluşabilecek sorunlara dikkat çekiyor. Her 3 ayda işletmelerde, fırın ve restoranlarda çalışanların portör muayenesi ve akciğer filmleri çekilir, bunların sağlıkla ilgili sorunları yoksa çalışmalarına olanak tanınırdı. Belediyeler zabıtalar vasıtasıyla bu konuda denetim gerçekleştirirlerdi. Yapılan değişiklikle bu anlamda farklılaşma oldu. Muayene ve akciğer filmleri çalışanların ve çalıştıranların inisiyatifine bırakıldı. Burada kaçak olarak çalıştırılanlardan sağlık kontrolünden geçmeyen kişilerin olumsuzluk yaratmamaları için daha sıkı denetim ve takip edilmesi gerekiyor. Bu yolla bulaşıcı hastalık yayılma riski var” dedi.

BELEDEYELERE YETKİ VERİLSİN

Denetimlerin sağlıklı yürütülebilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda ‘Gıda’ kısmının ayrılması gerektiğini ya da belediyelerin gıda denetimleriyle ilgili yetki ve sorumluluklarının artırılmasının uygun olacağını belirten Ömer Fethi Gürer, “Belediyeye gelen ihbarla zabıta olay yerine gidiyor. Üretim tarihi geçmiş, sağlığa uygun olmayan ürünle ilgili tespitini yaptıktan sonra Tarım İl Müdürlüğünden denetçi gelmesini bekliyor. Bu durumda, olumsuzluğa anında müdahale yapılması olayı sınırlandırılmış oluyor” diye konuştu.

VATANDAŞA ÇAĞRI: ALIŞVERİŞ YAPTIĞINIZ YERİ DENETLEYİN

Gıda denetimleri ve kaçak işçi çalıştıran gıda üretim ve satış yerlerindeki sorunlarla ilgili olarak yurttaşlara çağrıda bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “herkesin alışveriş yaptığı yerlerde, lokantalarda, fırınlarda çalışan kişileri sorma hakkı var. Bunların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığını veya sigortalarının olup olmadığını sorabilirler” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gıda denetimlerinde belediyelerin yetkilerinin artırılması portör muayenelerinin sıkı ve denetlenebilir biçimde uygulanması, akciğer filmlerinin çekilerek sağlık açısından durumlarının incelenmesinin ülkemizde oluşabilecek hastalıkların önüne geçeceğini ifade etti.

KAVURMA ETİKETLERİNDE ŞARTLI KESİM İBARESİ BULUNMALI

Bazı hastalıkları nedeniyle şarta bağlı kesim yapılan hayvanların etlerinden kavurma yapılıp piyasaya sürüldüğüne de dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyu ilgili bakanlığa soru önergesi verdiğini, verilen yanıtta kesilen hayvanların yönetmeliklere uygun bir şekilde kesimlerinin yapıldığının belirtildiğini ifade ederek, “ Etiketleme kurallarına göre, kavurmaların ambalajlarında, şarta bağlı kesim yapılan hayvanların etlerinden üretildiğini anlatan bir ibarenin olması mecburiyeti yok. Hasta hayvanların etlerinden elde edilen ürün olduğunu bilmeyen tüketici bunu satın alıyor. Oysa bu tür etiketlerin ürünlerinde şarta bağı kesim yapıldığı ibaresi yer almalıdır. Tüketici ürünü buna göre satın almalıdır. Tüketici aldığı ürünün ne olduğunu bilmelidir” dedi.

BİZ DE UCUZ ET İSTİYORUZ AMA SAĞLIK DAHA ÖNEMLİ

2017 yılının Kasım ayında Mecliste düzenlediği toplantıda yurtdışından getirilen ithal etlerin ucuz ama sağlıklı olamayabileceği konusunda uyarılarda bulunduğunu anımsatan Ömer Fethi Gürer, “ Veteriner hekimlerin verdiği bilgiye göre, o toplantıda yurtdışından getirilen etlerin üzerinde oluşan tortuların daha önce hastalık geçirmiş hayvanların etleri olabileceği yönündeki şüpheleri dile getirmiştim. Kemiksiz etin 3 aydan önce kapsamlı bir laboratuar analiz sonuçlarının çıkmadığını, bu etlerin bir kısmının donmuş et olarak getirildiğini ifade etmişti. Halkın ucuz et yemesini biz de istiyoruz. Ama bunun sağlıklı olması da her yurttaşın talebidir. Analiz raporları satışa sunulan yerlere asılmalıdır. Ağustos ayında gelen etlerin bir kısmında insan sağlığına zararlı ürün olduğu kamuoyuna yansıdı ve bu etler imha edildi. Kurum sürenin uzamasının, firmanın analiz raporlarına itiraz etmesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. 5 ay bekletilerek tüketiciye ulaşan etten fayda gelmez. Yurda girişinde bu etlerle ilgili kontrollerin mutlaka yapılması lazım. Ayrıca yurtdışından et gelmemesini sağlayacak önlemler alınmalı ve bunlar sözde kalmamalı” şeklinde konuştu.

BUZAĞI ÖLÜMLERİ ENGELLENMELİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu yılı ‘Buzağı yılı’ olarak ilan ettiğini de anımsatan Ömer Fethi Gürer, buzağı ölümlerinin yüzde 15’e ulaştığını belirterek, “Buzağı ölümleri engellense, et sorunu çözümlenebiliyor. Sadece şahısların değil, devletteki buzağı ölümlerinin fazlalığı da bu konuda araştırma yapmayı gerekli kılıyor. Önceden ineklere verilen teşvik şimdi buzağılara veriliyor. :Buzağı ölünce üretici teşvik alamıyor. İneklere yeniden teşvik uygulaması getirilmesi gerekiyor” dedi.

Ölen buzağıların imhasında tarım il müdürlüğü yetkililerinin de bulunması gerektiğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ölen buzağıların imhasında mutlaka tarım müdürlüğü yetkililerinin bulunması gerektiğini vurguladı.

SÜT ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında süt üreticilerinin sorunlarına da dikkat çekti. Türkiye’de süt üreticilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulamaması durumunda ette olduğu gibi sütte de gelecek yıllarda kriz yaşanabileceğini anlatan Ömer Fethi Gürer, “Süt konseyi 3 ayda bir çiğ süte fiyat belirliyor. 140 kuruş olan çiğ sütün litre fiyatına 13 kuruş zam yapılarak 153 kuruşa çıkarıldı. Ancak artışın 6 kuruşu farklı kesintilere gidiyor. Üreticiye 9 kuruş kalıyor. Sanayici raftaki süt ürününe yüzde 20 zam yapıyor. Ama üretici bu zamdan aynı oranda faydalanamıyor. Yem girdileri, hayvan bakımı, hayvanların ilaç girdileri birleştiğinde süt üreticisinin maliyeti artıyor. Sonuç olarak üretici sütten gelir elde edemezse ineği kesmek zorunda kalıyor. Kimi yerde Yasak olmasına rağmen zor durumda kalan üretici ineği kesime veriyor. Hükümeti uyarıyorum, bu konuda tedbir alınmazsa ette olduğu gibi sütte de kriz yaşanabilir” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurtdışından 270 bin kg süt tozu ithal edildiğini de belirterek, ihraç kayıtlı olsa da yurtdışından süt tozu almanın çiğ süt üreticisini ciddi sıkıntıya sokacağını vurguladı.

ŞEKER KURUMU KAPATILMAMALIYDI

Şekerpancarı üreticilerinin sorunlarına da değinen Ömer Fethi Gürer, KHK ile Türkiye Şeker Kurumu’nun kapatılmış olmasının ciddi sorundan doğurabileceğine işaret etti. Şeker piyasasını düzenlemek için 2001 yılında kurulan Şeker Kurulu’nun faal olmadığı söylenmesine rağmen, nişasta bazlı şekerin ülkemizdeki payını frenler nitelikte çalıştığını anlattı.

Kurumun ortadan kaldırılması ile oluşacak sorunlara dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “ Önümüzdeki süreç nişasta bazlı şekerin ve yurtdışından ithal edilen yoğun tatlandırıcının önünü açacak. Bunların insan sağlığına olumsuz etkileri olduğu bilim insanları açıklıyor. Ayrıca şekerpancarı stratejik bir üründür. Çiftçi ve fabrika işçilerinin korunması adına hükümetin bundan sonra alacağı kararları izleyip takip edeceğiz” dedi.

AKP ÇİFTÇİNİN, İŞÇİNİN EMEKLİLİN LEHİNE ÇALIŞSIN

AKP’nin çiftçinin, işçinin, emeklinin lehine çalışma yapmadığını vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Önümüzdeki süreç şekerpancaırı üretiminin devamı veya ortadan kalkmasını beraberinde getirebilir, Tütünde yaşanan sorunlar şekerpancarında da yaşanabilir. İnsan sağılığı için en doğru ürün tatlandırıcı ve nişasta bazlı şeker değil şekerpancarıdır. Dünyanın her yerinde pancar üreticisi korunuyor. Ülkemizde de korunmalı, şeker fabrikalarında üretimin devamı sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

MAZOT DESTEĞİ YIL İÇİNDE VERİLSİN

Türkiye’nin benzin ve mazotu en pahalı kullanan ülkeler arasında olduğuna da vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, mazota gelen zammın çiftçi ve diğer şoför esnafını sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Üretim aşamasındaki çiftçi için önemli girdi olan mazot desteklemeleri yıl içinde verilmeli, çiftçi mağdur edilmemelidir” dedi

Gürer çiftçi ve besicilerin sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesi ve yerli üreticinin desteklenmesini istedi.