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22.01.2018 16:10

Gürer: TRT yandaşa iş üretmiş

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Gürer: TRT yandaşa iş üretmiş
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in TRT’nin iç ve dış yapımlarla ilgili soru önergesine yanıt verdi. Bekir Bozdağ, son 10 yıl içinde TRT’nin 3455 adet dış yapım satın aldığını açıkladı. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun (TRT) son on yılda kurum içi ve kurum dışı aldığı yapım sayısı ve bunların maliyetlerini sorduğu yazılı soru önergesinde “Kurum dışı yaptırılarak TV’ lerde yayınlanmadan arşivde bekleyen yapım sayısı kaçtır? Toplam ne kadar ödeme ile gösterilmeyen yapımlara ödeme yapılmıştır? 2016 ve 2017 yıllarında doğrudan temin yolu ile kurum dışından alınan iş sayısı kaçtır? Toplam ödeme tutarı ne kadardır?” şeklindeki sorulara da yanıt verilmesini istedi. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TRT Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda programların öncelikle iç yapım olarak yapılıp yapılamayacağının değerlendirildiğini belirterek, “Bu kapsamda, yayınlanan programların büyük bir kısmı iç yapımlardan oluşmakla birlikte global ölçekte yayın yapan TRT'de diğer ülkelerdeki örneklerinde olduğu gibi program temini için kurum dışı yapımlar, ortak yapımlar, lisanslamalar gibi yöntemlere de başvurulmaktadır” dedi. 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “ TRT kanallarında 4.125 adet kurum içi yapım ve 3.455 adet kurum dışı yapım yaptırılmıştır. Kurum dışı yaptırılarak yayınlanmadan arşivde bekleyen yapım bulunmamaktadır. Ayrıca ödenek ve harcamalara ilişkin bilgiler her yıl yayınlanan faaliyet raporlarında yer almaktadır” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TRT’nin ülkemizde en gelişmiş olanaklara sahip yayın kuruluşu olmasına rağmen 3455 adet kurum dışı yapım yaptırmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Ömer Fethi Gürer, “TRT kurumunun yetişmiş kadrolarına ve olanaklarına rağmen kurum dışı  yaptırdığı işleri ve halktan toplanan  vergi gelirinin  TRT yandaşına  aktarımı kabul edilebilir bir durum değildir. Sayıştay raporlarında da kurumun kendi olanaklarının değerlendirilmesi  gerektiği, farklı dönemlerdeki denetim raporlarında da yer almaktadır. Bakan Bozdağ yayınlanmayan  kurum dışı yapım yok diyor, oysa “Kuşlar Bizim Gibi" dizisinin Toplam maliyeti 4.450.000-Avro. Bahse konu film tamamlanarak   firması tarafından 31.07.2014 tarihinde TRT’ye teslim edilmiş ama yıllarca yayına verilmemiştir. Kurum dışı yapılan yayınların büyük bölümü kendi olanakları ile yapabileceği işlerdir. Daha uygun koşullarda yapım olanağı varken dış yapım almak tamamen incelenmesi gereken bir durumdur. TRT’de kurumda yetişmiş ve uzman kadroları yok ederek bu  süreçler bilerek yaratılmıştır. Kurum dışı yapımlar içerik ve değer olarak tek tek incelenmeyi gerektirmektedir. Halktan isteğinin dışında  kesilen vergilerle sağlanan gelirlerin böylesine değerlendirilmesi kamu vicdanında sorgulanacak bir durumdur. Yansız ve tarafsız yayından çoktan uzaklaşan TRT Kurumu, kurum dışından zorunlu olmadıkça alım yapmamalı ve yapılan çalışmalar yıllarca arşivlerde bekletilememelidir” dedi.​

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