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10.01.2018 12:20

Gürer: Taşeronda hükümet verdiği sözü tutmadı

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Gürer: Taşeronda hükümet verdiği sözü tutmadı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclisin, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin ve sendikaların görüşü alınmadan, KHK ile çıkarılan ‘taşeron işçilere kadro’ uygulamasının, bu konuda var olan sorunu daha da yoğunlaştırdığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili değerlendirme yaptı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile binlerce taşeron işçilerin umutlarının boşa çıkarıldığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, kısmı bir düzenleme yapılmasına rağmen, özel bütçeli kuruluşların çoğunluğunda, KİT’lerde, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işyerlerinde, mal, yapım işi ve danışmanlık gibi işyerlerinde çalışanların kapsam dışı bırakıldığını söyledi. 

AYNI KURUM İÇİNDEKİ İŞÇİLER ARASINDA AYRIM YAPILDI

Aynı kurum içindeki işçiler arasında da ayrım yapıldığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu konuda önemli bir mağduriyet oluştuğuna vurgu yaptı. 

HÜKÜMET VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

Taşeron firmalarda çalışan emeklilerin yeni düzenleme ile işsiz kalacağını anlatan Ömer Fethi Gürer, “Mevsimlik işçilerin kadro beklentileri gerçekleştirilmedi. Taşeron için Hükûmetin verdiği söz gerçekleşmemiş oldu ve kaos doğdu. Şu anda belediyelerde de kim taşerondan yararlanıyor, kim yararlanmıyor, hangi şirket nedir kargaşası devam ediyor” dedi.

TAŞERON SORUNU DAHA DA BÜYÜDÜ

Taşerondan kadroya geçiş süreciyle ilgili uygulamanın Meclis’ten çıkarılması halinde ve siyasi partilerin, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin katkısının sağlanması durumunda taşeron sorununun tamamen çözülmüş olacağını ifade eden Ömer Fethi Gürer, bu şekilde yapılmadan KHK ile çıkarılan taşerona kadro uygulamasının, sorunu daha yoğunlaştırarak geleceğe taşıdığını vurguladı. 

 UYGULAMAYI KABUL ETMİYORUZ

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uygulamayı CHP milletvekilleri olarak kabul etmediklerini ve işçiler arasında ayrım yapılmasının yanlış olduğunu da sözlerine ekledi.

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