Gürer: Sokaklarda yüzlerce çocuk çaresiz ve sorunlu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlarken, Türkiye’de 660 bin 272 Suriyeli ve yabancı uyruklu öğrencinin 36 bin 323 resmi okulda ve 21 ildeki 338 geçici eğitim merkezinde eğitim gördüğünü açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, ülkemizdeki geçici koruma altında olan mültecilerin eğitim durumlarıyla ilgili soru önergesi verdi. Ömer Fethi Gürer önergesinde, “2017-2018 öğrenim döneminde okullara yeni kayıt olan mülteci çocuk sayısı kaçtır? Okullarda öğretim gören toplam mülteci sayısı kaç olmuştur? Kaç öğretmen bu bağlamda görev yapacaktır? Mültecilerden karma eğitim gören sayısı kaçtır?

Mülteciler için ayrılan ve yalnız mülteci öğrencilerin okuduğu okul sayısı kaçtır? Mülteci çocukların okullaşmasının yoğunlaştığı on il hangileridir? Mülteci öğrencilerin sayısal olarak karma öğrenim gördüğü okulda, sınıflarda çoğunluğu olduğu okullar var mıdır?” şeklinde sorulan yöneltti.

EĞİTİM ÇAĞINDA 976 BİN SURİYELİ VAR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Eylül 2017 verilerine göre 976.200 olan eğitim çağındaki Suriyeli nüfusun kademeli olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullara kaydedilmesi çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

613 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİME ALINDI

Kitlesel göçle ülkemize gelen 613.142 öğrencinin eğitime erişimi sağlandığını bildiren Bakan Yılmaz, “Bakanlığımıza bağlı resmî (Geçici Eğitim Merkezleri Dışında) okullarda, kitlesel göçle ülkemize gelen geçici koruma altındaki Suriyeli ve DEAŞ terörü nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Iraklı olmak üzere toplamda 348.964 öğrenci Türkçe müfredatla eğitim görmektedir. 21 ilimizdeki 338 geçici eğitim merkezlerinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 255.581 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim görmektedir. Ayrıca açık okullara kayıtlı 8.597 öğrenci bulunmaktadır” dedi.

YABANCI ÖĞRENCİLERİN YOĞUNLUKTA OLDUĞU İLLER

Bakan Yılmaz, Yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu illerin ise İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis ve Konya olduğunu açıkladı.

2016-2017 eğitim öğretim dönemine göre resmi okullardaki öğrenci sayısının 120.598 arttı Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ve diğer yabancı uyruklu öğrenciler olmak üzere toplamda 660.272 öğrenci Bakanlığımıza bağlı 36.323 resmî okulda ve 338 geçici eğitim merkezinde eğitim öğretim görmektedir.

SURİYELİLERE 5600 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

Bakan Yılmaz, “Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonun sağlanması ve kaliteli ve eşit şartlarda eğitime erişimlerine yönelik en önemli engellerden birisi Türkçe öğrenme ihtiyacıdır. PICTES projesi kapsamında 390.000 öğrenciye Türkçe öğretilmesi hedeflenmiş bu hedefe yönelik 23 proje uygulama illerinde 5.600 Türkçe öğretmeni, 100 Arapça öğretmeni ve 500 rehberlik ve psikolojik danışman görev yapmaktadır. Şimdiye kadar 8.110 öğretmene toplam 60 saat (15 gün) oryantasyon eğitimi verilmiştir” diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN HERŞEY YAPILMALI AMA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ülkelerde yaşanan sorunlarda en çok kadın ve çocukların etkilendiğini belirterek, “Suriye dramının ülkemize yansıması çok yönlü olmuştur. Parçalanan dağılan evsiz, barksız, yurtsuz kalan insanlara destek olmak ve sorunlarını aşmasını sağlamak insanlık görevidir ancak esas olan bu sorunun başlamasının önlenmesi için gereken çaba ve çalışmayı zamanında ve doğru olarak yapabilmektir. Yanlış uygulamalar sözler ve girişimlerin bedeli ağır olmaktadır. Ülkemizde beş milyona yakın yabancı uyruklu yaşayan vardır. Doğal olarak bu kesimlerin sorunlarına da çözüm üretilmesi gerekmektedir. Esas olan Suriye’de bir an önce barışın tesisi ile mültecilerin evlerine topraklarına kavuşmalarıdır. Eğitim konusunda yapılanlar yanında okul öncesi sokaklarda yüzlerce çocuk çaresiz ve sorunlu yaşamaktadır. Yanlış Suriye politikalarının bedelini ülke olarak ödüyoruz. Bu sorunlar yanlış dış politikalarının yansımalarıdır. Dünyada barış her sorunun çözümünde tek yoldur” dedi.