Gürer: Sanayicilerin sorunları katlanarak büyüyor

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, sanayicilerin yaşadığı sorunların belirlenip çözüm yollarının bulunması amacıyla, TBMM Başkanlığına Meclis Araştırma Önergesi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde ülkemizde her kesimde olduğu gibi sanayicilerin sorunlarında da artış yaşandığını ifade etti. Ömer Fethi Gürer, Hammaddeden, pazarlamaya sorunları giderek derinleşen sanayicilerin durumlarının araştırılması, çözüm önerilerinin üretilmesi, özellikle rekabet koşulları ve üretim maliyetleri ile doğan sıkıntıların saptanması için Meclis araştırması yapılmasını istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde işçi, işsiz, emekli, esnaf tüm çalışan kesimin ciddi sorunlar yaşadığı görülmektedir Hükümetin uyguladığı yanlış politikaların her kesime etkisi olmaktadır. İşini doğru yapan, kurallara göre çalışan, kayıt dışı ile mücadele etmek zorunda bırakılan ve ithalat ile rekabet koşullarında sorun yaşayan sanayicilerin de koşulları giderek bozulmaktadır. Hatta bazı bölgelerde örneğin Niğde'de BİRKO fabrikası gibi köklü özel sektör kuruluşları fabrikalarını kapatmak zorunda kalmaktadır. Her kapanan fabrika işsizlik ve üretimden uzaklaşmayı doğurur. Hammadde ve yarı mamul maddelerin kullanıma hazır hale getiren sanayicinin içinde bulunduğu sorunların da kapsamlı olarak ele alınması gerekir” dedi.

Torba yasalarla çıkarılan ve sanayicilerin lehine gibi görülen yasa uygulamalarında bile düzenlemelerin bir tarafı onarırken diğer tarafı sorunlu hale getirdiğini kaydeden Ömer Fethi Gürer, bütünsel bir yaklaşım ve bakış açısının olmamasının sorunları derinleştirdiğine dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Özellikle serbest piyasa ekonomilerinde sanayinin temel güç konumunda olması bir gerçektir. Sanayicilerin sorunlarının büyümesi ülke ekonomisine ciddi tahribatlar yaratabilir. Gelişmiş ülkelerde sanayi etkisi görmezden gelinemez. Sanayileşme, tarım ve hayvancılığın yanında ağır sanayi ile de ilerleme sağlanması önemlidir. Sanayicilere devlet desteği ve girdi fiyatlarında düzenlemeden öte bir bütün olarak sorunlarının ele alınması gerekmektedir. Kurumsallaşma, AR-GE, patent, marka gibi konular yanında Endüstri 4.0’ın ülkemiz sanayisi üzerinde etkilerinin kapsamlı bir araştırması yapılmalıdır. Tüm kesimlerin katılımı ile sorunun uzun süre gündeme gelmeyecek biçimde ele alınması, kalitesi ve içeriği belli olmayan ürünler yerine kaliteli, maliyeti uygun ihraç edilebilir ürünler ile sanayi gelişmesi ve yabancı ürünler karşısında korunması adına Meclis araştırmasının önemli fayda sağlayacaktır.”