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09.01.2018 11:40

Gürer: Sağlık çalışanlarına ‘yıpranma tazminatı’ verilmeli

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Gürer: Sağlık çalışanlarına ‘yıpranma tazminatı’ verilmeli
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tükenmişlik sendromunun, diğer mesleklere oranla çok daha yüksek olan sağlık çalışanlarına ‘yıpranma tazminatı’ verilmesi için TBMM Başkanlığına Kanun teklifi verdi. 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kanun Teklifinde ücret dağılımındaki adaletsizlikler, aile ve sosyal hayatını bitiren iş yükü, nöbetler, başta şiddet olmak üzere sağlığı ve güvenliğini tehdit eden riskleri yaşayarak çalışmaya mecbur kalan sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromu yaşadığına dikkat çekti. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SORUNLARINA ÇÖZÜM

Yapılan araştırmalarda, sağlık çalışanları arasındaki tükenmişlik sendromunun diğer mesleklere göre yüksek oranda çıkmasının da durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdiğini işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yine araştırmalar sonucunda yeniden olsa 'bu mesleği seçmem' diyenlerin oranı yüzde 60,8'dir. Sağlık çalışanlarının yüzde 44,1'i mesleklerinden dolayı psikolojik sorun yaşamakta, yüzde 68,6'sı ailesi ile yeterince zaman geçirememektedir. Yine araştırma sonuçlarına göre, sağlık çalışanlarının yüzde 62,2’si genel olarak hayatlarından, yüzde 72,4’ü yaşam kalitelerinden, yüzde 79,3'ü çalışma koşullarından memnun değil. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının yüzde 82’si görevlerini yerine getirirken şiddetle karşılaşmaktan korkarken, yüzde 86,8’i de meslek hayatlarında en az bir kez şiddete maruz kaldıklarını belirtmektedir” dedi. 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümetin ‘sağlıkta gelişim ve kalite dönemi’ diye ifade ettiği sürecin sağlam temellere oturtulması için önce sağlık çalışanlarının sorunlarını çözülmesi gerektiğini anlattı. 

ÇALIŞANLARA YIPRANMA TAZMİNATI VERİLMELİ

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinde, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde sağlık çalışanları, verdikleri hizmet açısından zor ve sorunlu bir çalışma alanında hizmet vermektedirler. Yıpranma, hatta sağlığından olma riski taşıyarak çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları için yıpranma nedeni ile verilecek bir tazminat fedakârca çalışan bu kesim için bir nebze olsun katkı sağlayacaktır.  Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapılacak bu değişiklik ile çalışanların yıpranma tazminatlarının verilmesi sağlanmalıdır.”

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