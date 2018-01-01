Gürer: Mevsimlik işçiler yine mağdur

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Karayolları kadro umudu boşa çıkan taşeron işçilerle bir araya gelerek, “Biz Meclis’te bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. 2019’da iktidara geldiğimizde, amasız tüm taşeron işçilere kadro vereceğiz” dedi.

Karayollarında taşeron olarak çalışan sözleşmeli işçilerin kadro beklentileri boşa çıktı. CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer’i, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 64. Şube Şefliği’ndeki Yol-iş sendika temsilciliğinde taşeron işçilerin taleplerini dinledi. “Cumhurbaşkanı 900 bin taşeron işçinin kadroya alınacağını söylüyor ama biz kadroya alınmadık” diyen işçiler, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den, konunun TBMM gündeme getirilmesi için destek istedi.

TAŞERONA VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüm taşeronlara ‘eşit işe eşit ücret alacak şekilde’ kadro verilmesi konusunu Meclis’te defalarca gündeme getirdikleri söyledi.Ömer Fethi Gürer, “KHK kapsamında yaptıkları düzenleme ile kısmen bir kısım işçilere kadro verilsede aslında tüm taşeron işçilere kadro verilip, kamuda,KİT ve Belediyelerde taşeron ortadan kaldırılmıyor.Statü değişiyor, uygulama sürüyor.CHP Emek Büroları olarak taşeron işçilerle ilgili olarak çalıştayda dile getirdiğimiz konular ne yazık ki bu düzenlemedeki konularla örtüşmüyor. Bizim talebimiz, eşit işe eşit ücret verilmesi ve taşeron sistemin tamamen ortadan kaldırılmasıydı. Kısmen bir iyileştirme olsa da yeni sisteme göre taşeron uygulaması devam edecek” dedi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA KADRO YOK

Pek çok kurumda kadroya alınacağını düşünen taşeron işçilerin konuya vakıf olmadığını anlatan Ömer Fethi Gürer, “Oysa, belediyenin şirketi belediyenin taşeronu olacak. Belediyede çalışan taşeron işçiler norm kadroya alınmıyor. KİT’lerde çalışanların hiç biri kadroya alınmıyor. Ayrıca su, kanalizasyon gibi, karayolları gibi sözleşmeli olarak çalışılan yerlerde de taşeron işçilere kadro yok. Mevsimlik olarak yılda 5 ay 29 gün çalışan işçilerin süresi şayet kurumu isterse 9 aya çıkarılıyor. Bu durumdaki işçiler de bir yılı doldurmadığı için kıdem hakkı olmayacak ve sosyal haklardan yararlanamayacak” diye konuştu.

MEVSİMLİK İŞÇİLER YİNE MAĞDUR

Mevsimlik işçilerden İşsizlik Fonu’na para kesildiğini de hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Mevsimlik işçiler işsiz kaldığında, kesilen paralardan bu işçilere işsizlik maaşı verilmiyor” dedi.

MUTLAKA DİLEKÇE VERİN

Kadroya alınmayacağı açıklansa bile karayollarında çalışan taşeron işçiler dahil tüm taşeron işçilerin 2-12 ocak 2018 tarihlerinde kurumlarına kadro içi dilekçe vermelerini isteyen Ömer Fethi Gürer, “En azından o müracaatlarla Türkiye’deki taşeron gerçeği ortaya çıksın. Verilen sözler yerine getirilmeden eşit işe eşit ücret verilmeden herhangi bir ücret değişikliği yapılmadan ‘taşeronlara kadro’ adı altında yeni düzenleme yapılıyor. Şu anda yapılan gerçek manada kadro değil. Bizim sözümüz soz,2019’da iktidar olduğumuzda amasız ve lakinsiz, şusuz, busuz tüm taşeron işçilere kadro vereceğiz. Buna yönelik Meclis’te bize ne düşüyorsa onu yapacağız. CHP Emek Büroları olarak 30 taşeron platformuyla görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, belediye şirketlerinde çalışan ve kadroya alınacağı iddia edilen taşeron işçileri bekleyen bir diğer soruna da dikkat çekerek, “Belediyelerde taşeron olarak çalışan işçiler, belediyenin kuracağı yeni şirkete aktarılacak. Bu işçilere yeni sosyal güvenlik numarası verilecek. Kısmen kadro verilene sınav var güvenlik soruşturması var kazandığı haklardan vazgeç deniyor,Geçmişten gelen tüm haklarından vazgeçmesi isteniyor, Emekliler bu arada işsiz kalıyor.Geçim sıkıntısı ile çalışanlar mağdurKarayollar,Şeker Fabrikası,ÇAYKUR. Mevsimlik işçiler kadro beklentisinde karşılanmadı.Güvenlik soruşturması üç ayda nasıl bitecek belli değil.Sorunlar azaltma yerine artırdılar uygulama devam adı değişti.Orada da bir hak kaybı da olacak. Geçmiş haklarındanda. Vazgeç deniyor.Bize göre bu taşeron işçilere hak verme değil, onları hakkını almadır” dedi.

