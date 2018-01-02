Gürer: "Mevsimlik işçiler de ‘İşsizlik Fonundan’ faydalansın"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalıştıkları 5 ay 29 günlük süre içinde maaşlarından işsizlik sigorta fonuna kesinti yapılan ancak işten çıktıklarında bu fondan faydalanamayan mevsimlik işçilerin sorunu Meclis gündemine taşıdı.

Ömer Fethi Gürer, geçici ya da mevsimlik işçilerin çalışmadıkları süre boyunca işsizlik sigorta fonuna alınması için Kanun Teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İşsizlik Sigorta Kanununda Değişiklik Yapılması” talebiyle TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçilerin çalışmakta olduğuna dikkat çekti.

“Mevsimlik İşçi” diye adlandırılan çalışanların yılda 5 ay 29 gün çalıştığını belirten Ömer Fethi Gürer, bu işçilere kadro verilmemesi için 179’uncu günün sonunda işten çıkartıldığını hatırlatarak, “Yılda 12 ay çalışan ücretlilerin geçinmekte zorlandığı ülkemizde geçici statüde en fazla 5 ay 29 gün çalışan işçilerin geçinmeleri mümkün değildir. Bir de bu kişilerden işsizlik fonu kapsamında kesinti yapılmaktadır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kanun Teklifinde şunlara değindi: “Mevsimlik ve geçici işçilerimiz sosyal güvence anlamında büyük sorunlar yaşanmaktadır. Gelecek kaygısı ile çalışan geçici işçiler çoluk çocuklarının rızkından ve geleceklerinden endişelidir. Geçici işçilerimizin sorunlarını, gidermek, imkân bekleyen ve geleceklerini güvence ile yaşamak isteyen binlerce geçici işçimize bu hakkın verilmesi mağduriyetlerini biraz olsun azaltacaktır.”

Gürer'in verdiği kanun teklifi şöyle;

MADDE 1- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

a) 500 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 800 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.