Gürer: İşsizlik Fonu’nda biriken para amaç dışı kullanılmasın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizlik fonunda biriken paraların amacına uygun kullanılmasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ise sorunun içeriğine değinmeden İŞKUR’un aktif işgücü programları kapsamında düzenlenen kurslara 508 bin 851 kişinin katıldığını açıkladı.



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 53'üncü maddesi linçi fıkrasında yer alan "Bu Kanunun gerektirdiği görev ve hizmetler için malî kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere "İşsizlik Sigortası Fonu" kurulmuştur. Fon, Kurum Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir” ifadesine dikkat çekti. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde, “2002-2017 yılları arasında ve yıllar itibariyle İşsizlik Sigortası Fonunda biriken kaynak ne kadar olmuştur? İşsizlik sigortası fonundan 2017 Aralık tarihine kadar kaç kişiye ne kadar ödeme yapılmıştır? Yapılan ödemelerin fon kaynağına oranı nedir? Anılan yıllar itibariyle İşsizlik Sigortası Fonundan işsiz yurttaşlara verilen işsizlik ödeneği dışında yapılan harcama miktarı ne kadardır? Söz konusu harcamalar nerelere yapılmıştır? Söz konusu Kanunun 48'inci maddesi uyarınca "meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi" amacıyla işsizlik sigortası fonundan yapılan harcama miktarı ne kadardır? Bu harcamaların fon kaynağına oranı nedir? Bu amaçla açılan iş ​gücü yetiştirme kursu sayısı kaçtır? 2018 yılı için bu amaçla açılması planlanan kurs sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işsizlik fonuyla ilgili kapsamlı soru önergesine açık yanıt vermekten kaçındı ve kısmi yanıt verdi. Bakan Sarıeroğlu, “İŞKUR tarafından, 2017 yılında aktif işgücü programları kapsamında düzenlenen kurs ve programlara 508.851 kişi katılmıştır” dedi.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İşsizlik Fonunda biriken paraların büyük bir bölümünün amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddialara dikkat çekerek, “Fonda birikmiş paralar, amacına uygun ve doğru kullanılmalıdır. İşsizlik fonunda biriken paralar emekçilerindir. Mevsimlik işçilere işsizlik fonundan para kesen hükümet onlar işsiz kaldığında onlara fondan destek sağlamalıdır.



Bu konuda kanun teklifi verdim. Mevsimlik İşçi diye adlandırılan çalışanların yılda 5 ay 29 gün çalıştırılan son KHK ile de işveren dilerse 9 ay çalıştırılmasına olanak tanınan bu işçilere kadro verilmesi gerekirdi. Verilmedi. Yılda 12 ay çalışan ücretlilerin geçinmekte zorlandığı ülkemizde geçici işçilerin geçinmeleri mümkün değildir. Bir de bu kişilerden İşsizlik fonu kapsamında kesinti yapılmaktadır. Mevsimlik ve geçici işçilerimiz sosyal güvence anlamında sorunlar yaşamaktadır. Bu işçilere İşsizlik fonundan işsiz kaldıklarında katkı sağlanması doğru olandır. Bu işçilerin haklarının verilmesi yerine bütçe açığının giderilmesi de dâhil olmak üzere bazı projelerin finansmanında İşsizlik fonu kullanılmamalıdır. Bakanda sorularımıza kamuoyunu tatmin edici yanıtlar vermelidir” dedi.