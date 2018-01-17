Gürer: Çiniler beş yılda 200 fabrika kuracaktı, ne oldu?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2011 yılında Çinlilerin tarafından Niğde’de 200 fabrika kurulacağının açıklanmasının ardından 7 yıl geçmesine rağmen, hiçbir gelişmenin olmamasını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde Teknoloji Parkı kurulacağı ve Çinlilerin buraya 200 fabrika açacağının açıklanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu konuda bir gelişme olmamasını, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yönelttiği sözlü soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Bakan Faruk Özlü, Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine Meclis Genel Kurulu’nda yanıt verdi. Bakan Özlü, 2012 yılında başlayan Türk-Çin endüstriyel parkı görüşmelerinin devam ettiğini, bugüne kadar Çin Halk Cumhuriyeti'nden çok sayıda büyük sanayicinin bölgeye gelerek karşılıkla görüş alışverişinde bulunulduğu, ifade ederek, konuya ilişkin olarak altı adet Çin sermayeli şirketin kurulduğunu ve bunlardan hâlihazırda bölgede bir adet Çin sermayeli firmanın faaliyete geçtiğini söyledi

Bakan Özlü, Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB'de yatırım yapmak isteyen Çinli sanayiciler için 400 hektar OSB genişleme alanının yatırıma hazır hâle gelmesinden sonra Türk-Çin İş Adamları Derneğiyle görüşmelerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"7 YIL OLDU, DAHA FABRİKA MABRİKA YOK"

Bakan Özlü’nün verdiği yanıtın ardından söz alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Beş yılda 200 fabrika açılacağını söylediklerinde yıl 2011'di, şimdi 2018'deyiz, daha fabrika mabrika yok. Gazetelerde manşet atıldı "200 fabrika açılıyor." diye, ne fabrika var ne bir şey; o bilgi de doğru değil” dedi.

GÜRER: “NİĞDE’YE YETERLİ DESTEK VERİLMİYOR”

Ömer Fethi Gürer, “2011 yılında Niğde'ye Çinlilerin 200 fabrika kuracağı gazete manşetlerinde yer aldı. O günden bu yana ne Çinliler geldi o 200 fabrikayı kurdu ne de bunun yönünde bir girişim var. Ama biraz evvel siz yine veriler olarak söylediniz, onlar kamuoyunda şöyle algılanıyor, sanki bunlarla ilgili bir çalışma varmış gibi görülüyor. Niğde'ye havaalanı yapılmazsa Çinliler gelmiyor. Onun için Niğde'ye mutlaka bir havaalanı yapılması gerekiyor. Ayrıca bunun dışında Niğde'deki bazı kurumlar bu dönemde kapandı. Örneğin BirkoNiğde'nin lokomotif fabrikalarından biriydi ve halı sanayisinde, iplik sanayisinde çok önemli bir kuruluştu, ne yazık ki arsası şimdi inşaat alanına dönüştü. Bu konularda Hükûmetin Niğde'ye yeterli destek verdiğini düşünmüyoruz” diye konuştu.

BAKAN ÖZLÜ: “SÜRECİ HIZLANDIRACAĞIZ”

Ömer Fethi Gürer’in konuşmasının ardından tekrar söz alan Bakan Özlü ise devletin yatırım değil altyapı yaptığını belirterek, “Daha çok Çinli firmaların, şirketlerin ilgi duyduğu Niğde'deki bölgeye ben de gittim, ben de görüşmeler yaptım. Buradaki sürecin hızlandırılması mümkün ama neticede yatırım yapacak olan yabancı sermaye daha uygun şartlar, birtakım etütler yapıyor. Bunu biz takip edeceğiz, hızlandırmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bir an önce Niğde'de bir büyük endüstri bölgesini hayata geçirmiş oluruz” şeklinde konuştu.