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08.02.2018 15:05

Gürer: Asgari ücret en az 2 bin lira olmalı

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Gürer: Asgari ücret en az 2 bin lira olmalı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, art arda gelen zamlar nedeniyle asgari ücretin bir ay içinde erdiğini belirtti. Asgari ücrette yeni bir düzenlemeye gidilerek, en az 2 bin lira düzeyine çıkarılması gerektiğini söyledi. 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz olarak, 2018 yılı için belirlenen 1603 TL tutarındaki asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekti.  Asgari ücret açıklandıktan sonra bir ay içinde zamların art arda geldiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Milyonlarca çalışanın asgari ücretle geçimini sağladığı düşünüldüğünde durum vahimdir. Zamlarla geliri düşen çalışanlar sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam olanaklarından mahrum kalmaktadır” dedi.

"ZAMLAR, ÇALIŞANLARIN GELİRİNİ DÜŞÜRDÜ"

Zamlar nedeniyle çalışanların gelirinin düştüğünü, bunun sonucu olarak da sağlıklı ve düzenli yaşam olanaklarından mahrum kaldığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu sürecin aynı zamanda meslek hastalıklarını tetiklediğine vurgu yaptı. 

"YOKSULLUK İNSANLARI KENDİNİ YAKACAK DURUMA GETİRDİ" 

İş cinayetleriyle her yıl binlerce emekçinin yaşamını yitirdiğini kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bir kere açlık sınırı altında yaşamla geçim ve yaşam sorunu ağırlaşmıştır. Yandaş basın görmese de yokluk ve yoksulluk, insanı kendini yakacak duruma taşımıştır” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ DÜZENLEME YAPILMALI 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında AKP Hükûmetinin işçilerin, çiftçilerin, işsizlerin, esnafın, emeklilerin, gençlerin, kadınların sorunlarını düşünmediğini belirterek, “ Asgari ücrette mutlaka yeni bir düzenlemeye gidilmeli ve en az net 2 bin lira olmalıdır” şeklinde konuştu.
 

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