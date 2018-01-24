Gupse Özay'dan 'Afrin' tepkilerine yanıt

Oyuncu Gupse Özay, sosyal medyada Afrin operasyonu ile ilgili tepkisini dile getirmeyip Alaska'da meydana gelen depreme ilişkin paylaşım yapması hakkında açıklama yaptı.

Oyuncu Gupse Özay, dün sosyal medyada Afrin operasyonuyla ilgili paylaşım yapmayıp Alaska'daki 7.9'luk depreme ilişkinn paylaşım yaptğı gerekçesiyle Ak Troller ve yandaş medya tarafından tepkilerin hedefi haline getirilmişti. Oyuncu tepkiler üzerine ilgili tweetini silerek bir açıklamada bulundu.

GUPSE ÖZAY'DAN TEPKİLERE YANIT

Gupse Özay, yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirtti ve şu açıklamayı yaptı: “Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyanır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru”