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06.01.2018 22:00

Gupse Özay: Cem Yılmaz ile rekabet etmem

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Gupse Özay: Cem Yılmaz ile rekabet etmem
Gupse Özay, merakla beklenen ‘Deliha 2’ filmi için geri sayıma başladı. Özay, Cem Yılmaz’ın filmi ile rekabet etmediğini belirtti ve ekledi “Umarım gişede kol kola gideriz” dedi

Gupse Özay, yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği Deliha 2 için önceki gün Uniq BKM Mutfak’ta gazetecilerle bir araya geldi. Özay mutfağa girip pilav yapıp, ikram da etti.

"SICAK VE SAMİMİ OLMAYI SEVİYORUM"

Özay, “Filmlerimde sıcak ve samimi olmayı çok seviyorum. Aynı zamanda komik olmasına dikkat ediyorum” şeklinde konuştu.

Cem Yılmaz’ın ‘Arif V 216’ filmiyle yarışacağına dair sorulara oyuncu, “Arif V 216 çok başarılıymış. Deliha’nın çalışmalarından dolayı galasına gidemedim. Cem Yılmaz ile rekabet etmem. Umarım kol kola gideriz. O da izlenir, ben de izlenirim” diye konuştu.


 

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