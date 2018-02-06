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07.02.2018 02:05

Güney Kore erkekleri neden makyaj yapıyor?

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Güney Kore erkekleri neden makyaj yapıyor?
Güney Kore'de genç erkekler makyaja başladı! Akımın nedeni müzik grupları.

Güney Kore’de son yıllarda makyaj yapan erkek sayısında büyük bir artış var. Artık hem ekranlarda hem de sokaklarda makyaj yapan erkekleri görmek mümkün.

BBC’nin haberine göre; “eski jenerasyonların algısını değiştirmek için” kanalını açtığını söyleyen 16 yaşındaki makyaj vlogger’ı Kim Seung-hwan, “Sokaklarda makyajla dolaşan erkekler hakkında olumsuz düşünceler var” diyor.

Makyaj yapınca kendini güvende hissettiğini belirten Kim, ortaokulda yaşadığı sivilce problemlerini kapatmak için güzellik ürünleri aldığını ifade ediyor.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Makyaj akımı Güney Kore’de erkek pop yıldızlarının makyaj yapmaya başlamasının ardından ortaya çıktı ancak akım toplumun her kesimi tarafından kabul görmüyor.(duvar)

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