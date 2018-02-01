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02.02.2018 03:00

Güney Afrika'da 950 madenci mahsur kaldı

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Güney Afrika'da 950 madenci mahsur kaldı
Güney Afrika'daki bir madende elektrik kesintisinden dolayı 950 işçi mahsur kaldı. Madencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güney Afrika’daki Beatrix madeninde 950 işçi yeraltında mahsur kaldı. İşçilerin elektriklerin kesilmesi üzerine madenden çıkamadığı bildirildi.

Sol'da yer alan habere göre, madende Çarşamba akşamı fırtınanın etkisiyle elektriklerin kesildiği ve madendeki 950 işçinin mahsur kaldığı açıklandı.

Elektrik kesintisi nedeniyle asansör, gece vardiyasındaki işçileri yüzeye çıkaramazken, patron sözcüsü işçilerin durumunun "iyi göründüğünü" söyledi.

Sözcü, şimdiye kadar yaklaşık 65 madencinin kurtarıldığını bildirdi.

Güney Afrika önde gelen altın üreticilerinden olarak biliniyor ve sık sık işçi güvenliğini yok saymakla eleştiriliyor.

Beatrix madeni, Johannesburg'un yaklaşık 290 km güney-batısında, Welkom kasabasında bulunuyor ve Sibanye-Stillwater madencilik firmasına ait.

Madenin yüzeyden 1 km'ye dek inen toplam 23 seviyesi var.

Şirket sözcüsü James Wellsted, AFP'ye; "Tüm çalışanlar iyi görünüyor, yiyecek ve su tedarik ediyoruz" dedi.

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