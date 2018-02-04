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04.02.2018 12:25

Güner, CKD'nin kahvaltısına katıldı

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Güner, CKD'nin kahvaltısına katıldı
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı temsilen Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) tarafından organize edilen birlik ve beraberlik kahvaltısına katıldı.

Birçok derneğin başkan ve temsilcilerinin katıldığı kahvaltıya, uzun yıllar çeşitli kanallarda haber spikerliği yapmış olan Gülgün Feyman Budak daiştirak etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından CKD Yalova Şube Başkanı Şenel Bilgin, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Hemen ardından Haber Spikeri Gülgün Feyman Budak kürsüye gelerek gündeme ilişkin konularla ilgili konuşmasını yaptı. Son olarak sahneye gelen Başkan Yardımcısı Güner, CKD Yalova Şube Başkanı Şenel Bilgin’e düzenlenen kahvaltı için teşekkür etti. Gülgün Feyman Budak’ı da yaptığı konuşma için tebrik eden Güner, kendisine Yürüyen Köşk maketini, ‘Yalova Benim Kentim’ kitabını, Yürüyen Köşk kolonyasını ve çınar ağacının yaprağını hediye etti. 

Kahvaltı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurtuluş mücadelesini anlatan sinevizyon gösterisi ile son buldu.  
 

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