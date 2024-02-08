Zimmetine para geçirmekle suçlanan emekli bankacı: "Paralar borsada kayboldu"

Kâr payı vaadiyle birçok kişiden 200 milyona yakın para toplamakla suçlanan emekli bankacı Müjgân Durmaz’ın soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı. Durmaz ile birlikte tutuklanan 3 isim arasında eski ralli şampiyonu Ekrem Hakan Dinç de bulunuyor. Durmaz’a para kaptıran isimler arasında çok sayıda bankacının yanı sıra rallici Burak Sohtorik de var.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Durmaz, 2019’dan itibaren temasta olduğu kişilerden para toplamaya başladı. Durmaz ifadesine göre, topladığı paraları ağırlıklı olarak borsada işletti. Ancak şüpheli ve şikayetçi ifadeleri bir saadet zincirini işaret ediyor. Bazı kişiler, kendi paralarını Durmaz’a verdikleri gibi başka kişilerden de para toplayarak Durmaz’a verdi ve sisteme dahil ettikleri kişinin parası üzerinden de komisyon aldı.

63 yaşındaki Müjgân Durmaz verdiği ifadelerde, “Paraların geldiğini inkar etmiyorum” diyerek birçok kişiye ise paralarını ödediğini öne sürdü. Durmaz, topladığı paraları borsada değerlendirdiğini ancak kazanç elde edemediğini söyledi. Topladığı paraların akıbeti için “Ben kimseye garanti vermedim. Borsada para kaybetmenin olduğunu onlar da biliyordu” diye konuştu.

'AİLEMİZDEN TOPLAM 10 MİLYON 500 BİN TL PARA VERDİM'

Topladığı paraları zimmetine geçirmediğini savunan Durmaz, “Borsada normal olan işlemler sonucu paralar kayboldu” dedi. Durmaz’ın avukatı ise hâkimlik sorgusunda yaptığı savunmada “Müvekkil ve ailesi, bütün paralarını müştekilerin zararlarını gidermek için harcadı” diye konuştu.

Dosyada hem şikayetçi hem şüpheli konumda olan ralli şampiyonu Ekrem Hakan Dinç (61) ise “Ben paramı değerlendirmek için Müjgân’a verdim. Ailemizden toplam 10 milyon 500 bin TL para verdim” dedi. Komisyon almadığını savunan Dinç, kendisinden şikayetçi olan Ali Hüroğlu’nun da parasını kendi isteği ile verdiğini kaydetti.



Nikola Çerkezo ve ralli şampiyonu Hakan Dinç de tutuklandı.

Nikola Çerkezo (59) ise “Kimseyi para yatırması için teşvik etmedim” ifadelerini kullandı. Dosyaya göre Çerkezo, çocukluk arkadaşı N. B.’nin birlikte yaşadığı Nuray Aslan’ın 900 bin lirasının buharlaşmasına sebep olmakla suçlanıyor. Şüpheli Nur Esi (45) ise dedesinden kendisine miras kaldığını Müjgân Durmaz’a toplamda 24 milyon 400 bin TL para gönderdiğini söyledi. “Ben Müjgân için kar vaadi ile para toplamadım” diyen Esi “Ferit Bahadır isimli kişiden 20.000 dolar almadım” dedi.

Sorgu sonrası Müjgân Durmaz, Ekrem Hakan Dinç, Nikola Çerkezo ve Nur Esi tutuklandı. Durmaz’ın eşi C. Durmaz, oğlu E. Durmaz ile gelini S. Durmaz ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Müjgan Durmaz'ın eşi ve oğlu da dosyada şüpheli konumda.

200 MİLYON LİRA TOPLANDI

Durmaz’a aktarılan paranın tutarının 200 milyon lira olurken bu paranın ne kadarının iade edildiği belli değil. Rallici Burak Sohtorik'in 4 milyon lira, Sohtorik’in yakınlarının ise 65 milyon lira verdiği biliniyoır. Şermin Derya Başal ve ailesi 10 milyon lira, Onur Tolga Aydemir’in ise 1 milyon 50 bin lira verdiği anlaşıldı.

Şüphelilerin para trafiğinin ortaya çıkarıldığını kaydeden avukat Yasin Turhan, artan dolandırıcılık olaylarının odağında emekli veya görevdeki bankacıların yer aldığına işaret etti. Av. Turhan bu kişilerin, vaat ettikleri kâr payları ve net kazançlar sayesinde para toplayabildiklerini söyledi.