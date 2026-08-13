Yurdun 3 Noktasında Yangın Alarmı: Silivri’de Alevler Yerleşim Yerleri ve TEM'e Ulaştı

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Balıkesir’in Dursunbey ilçesi, Bilecik ve İstanbul’un Silivri ilçesinde peş peşe yangınlar çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

BALIKESİR’DE ALEVLER ORMANA SIÇRADI

Dursunbey ilçesine bağlı Kurtlar Mahallesi’ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler yakındaki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

SİLİVRİ’DE YANGIN GENİŞ ALANA YAYILDI

İstanbul’un Silivri ilçesinde ise TEM Otoyolu üzerindeki TOKİ yerleşkesine yakın ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi. İstanbul’un farklı noktalarından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, yangına havadan da destek sağlanıyor.

TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Silivri TEM Otoyolu’nun her iki yönünde ulaşım durduruldu. Otoyolun Edirne ve Ankara istikametleri trafiğe kapatılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Silivri'deki otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından TEM Otoyolunda araç trafiğinin kontrollü olarak sağlanmaya başlandığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat 14.00 sıralarında Silivri İlçesi Fener, Akören, Alipaşa Mahalleleri arasında kalan otluk alanda yangın çıktığı belirtildi. Yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyerek TEM Otoyoluna kadar ilerlediğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'YANGINA MÜDAHALE DEVAM ETMEKTEDİR'

"Bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık birimlerine ait çok sayıda ekip sevk edilmiş olup, yangına karadan ve havadan müdahale devam etmektedir. Yangın nedeniyle; TEM Otoyolu çift yönlü araç trafiğine kapatılmıştır. Otoyol çevresindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştır. Otoyol üzerinde bulunan 1 dinlenme tesisi (Karbey), 1 çiftlik ve 1 yediemin hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmaktadır. Olayda an itibariyle ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir"

BİLECİK'TE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik'te 3 saat önce başlayan orman yangınında 100 dönümlük alan kül olurken, alevler kısmen kontrol altına alındı. Yangın, Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesi Taşçı ve Akkaya mevkilerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bugün öğleden sonra Habaş Gaz Dolum Fabrikası arkasında elektrik direğinden çıktığı değerlendirilen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

SÖNDÜRME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Alevler mermer fabrikalarının bulunduğu Taşçı mevkiine hızla ilerlerken, 4 helikopter, 4 su tankeri, 15 arasöz, 5 itfaiye aracı havan ve karadan müdahale etti. Alevler kısmen kontrol altına alınırken, alevlenen bölgelerde söndürme işlemi devam ediyor. Öte yandan alevlerin Bilecik-Sakarya kara yoluna yakın bir yerde olması nedeniyle yol kısa süreli araç trafiğe kapatılırken, ardından jandarma tarafından kontrollü bir şekilde yeniden açıldı.

Kaynak: AA